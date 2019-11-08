Bakır ve nikel 2020’de sevindirecek

08 Kasım 2019

Bakırda arz açığı bulunduğunu belirten uzmanlar, halen 4.4 milyon metrik ton olan küresel bakır arzının birkaç yıl önceki seviyenin altında olduğuna dikkat çekiyor. BMO emtia stratejisti Comil Hamilton “Bakırda bu yıl açık var ve gelecekte daha fazla arz projesine ihtiyaç duyacağız” diye konuştu. Elektrikli araçların şarj altyapıları ve diğer elektrifikasyon projelerinin yaratacağı taleple fiyatların uzun vadede yüzde 22 yükselmesi öngörülüyor. Endüstriyel metallere ilişkin yapılan bir yatırımcı anketine göre bakır ve nikel fiyatları 2020’nin ikinci çeyreğinde sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 18 yükselecek. Çinko ve kurşun ise hem talepteki zayıflama hem de arz fazlası nedeniyle fiyatı düşen metallerden olacak.

Londra Metal Borsası'nın yıllık sektör etkinliği Londra Metal Haftası’nda yapılan bir anket bakır fiyatlarının gelecek yıl ikinci çeyrekte yüzde 9, nikel fiyatlarının yüzde 18 artmasını öngörüyor. Bakırda arz açığı bulunduğunu belirten uzmanlar, şu anda 4.4 milyon metrik ton olan küresel arzının birkaç yıl önceki seviyenin altında olduğuna dikkat çekiyor. Kurşun ve çinko görünümü en karamsar metaller.

Şili’nin arzı yüzde 1.3 düştü

BMO Capital Markets tarafından yapılan ankette katılımcıların yüzde 60’ı şu anda hükümet karşıtı gösterilerle ekonomisi sekteye uğrayan Şili’nin en büyük üreticisi olduğu bakır bulunuyor. Uluslararası Bakır Çalışma Grubu verilerine göre Şili’de bakır madeni üretimi yılın ilk yılında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.3 düşüş kaydetti. BMO bakır fiyatlarının arzda yaşanan kısıtlar nedeniyle artacağını öngörüyor. Aralık vadeli Comex bakır yüzde 1.22 artışla 269.75 dolar/lb’ye yükseldi. LME’de üç ay vadeli bakır ise 5932 dolar/ton düzeyinden işlem görüyor.

Arz açığı 290 bin metrik ton olacak

BMO emtia stratejisti Comil Hamilton geçen hafta Londra Metal Borsası’nın (LME) bir etkinliğinde “Bakırda bu yıl açık var ve gelecekte daha fazla arz projesine ihtiyaç duyacağız” diye konuştu. Şu anda yıllık bakır arzı 4.4 milyon metrik ton olduğunu belirten Hamilton “Sırada birkaç proje var fakat 2 milyon metrik ton daha gelmeli” diye konuştu. BMO öngörülerine göre bu yıl 160 bin metrik ton olan bakır arzı açığı, 2020’de 290 bin metrik tona yükselecek. Öte yandan bu açığın 2021’de 115 bin metrik ton arz fazlasına dönmesi öngörülüyor. Bakır fiyatlarının 2020 ikinci çeyreğinde şu andaki spot seviyelerinden yüzde 9 yukarıda seyretmesi, elektrikli araçların şarj altyapıları ve diğer elektrifikasyon projelerinin yaratacağı taleple fiyatların daha uzun vadede yüzde 22 yükselmesi öngörülüyor. LME üyesi Amalgamated Metal Trading araştırma direktörü Tom Mulqueen de “Bakırda fiyatların yeniden yükselmesi için çok güçlü bir potansiyel görüyoruz” dedi. Fakat her yıl 3 milyon metrik ton bakır ithalatı gerçekleştiren Çin’in bakır katotlara doğru geçiş süreci fiyatların seyri için yakından izlenmesi gereken bir etken.

Endonezya’dan nikele yeni yasak

BMO anketinde yatırımcıların ikinci favori metali nikel ise Endonezya’nın 2014 yılında nikel cevheri ihracatını yasaklamasıyla yükselmişti. Geçen hafta ülke tekrar 2020’de yürürlüğe girecek yeni bir nikel cevheri ihracat yasağını duyurdu. Fakat sevkiyatlarda ciddi bir artış olması nedeniyle dün nikel cevheri ihracatına getirilen yasağın askıya alındığı duyuruldu. BMO raporunda 2020’nin ikinci çeyreğinde nikel fiyatlarının yüzde 18 artacağı uzun vadede ise düşeceği öngörülüyor. LME üç ay vadeli nikel 16,330 dolardan işlem görüyor.