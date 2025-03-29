Baklava fiyatları ne kadar? 1750 ton tüketim bekleniyor! Uzman isim fiyat verdi, uyardı

Bayram klasiği baklava... Milyonlarca Müslüman bugün son orucunu tutuyor. Yarın Ramazan Bayramı'nın birinci günü... Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi tatlıcılar yoğun mesai yapıyor.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, bu ramazanın geçen yıla göre biraz durgun geçtiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı'na konuşan Yıldırım, bu bayram yine en fazla klasik fıstıklı ve cevizli baklava tercih edildiğini söyledi. Yıldırım'ın verdiği bilgiye göre; soğuk baklava ve midye baklava da artık klasikler arasına girdi.

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Şeker hastaları için üretilen mor baklava için de yoğun talep aldıklarını anlatan BAKTAD Başkanı, baklava fiyatlarına ve baklavada başvurulan sahteciliğe karşı uyardı.

Bayramlarda merdiven altı imalatın arttığını anımsatan Mehmet Yıldırım, piyasada 150-200 lira arasında baklava satıldığını ve bunun mümkün olamayacağına dikkat çekti.

Yıldırım maliyetlere vurgu yaparak bu fiyattaki baklavanın içine ne koyulduğunun belli olmadığını savunarak "Tüketici bir kilo ucuz baklava alacağına yarım kilo kaliteli baklava alsın, sağlığını düşünsün. Sağlığını düşünen tüketiciler bu baklavalara bakmasınlar bile" dedi.

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Baklavada başvurulan sahteciliğe de değinen Yıldırım, bazı kötü niyetli satıcıların baklavanın içine ay çekirdeği, bezelye, yer fıstığı gibi ürünleri gıda boyasıyla karıştırdığını söyledi.

Yıldırım, "Bu bayram ortalama 500 TL'den 1400 TL'ye kadar baklava var. Yaptığımız hesaplamalara göre, 500 TL altında satılan baklavaya şüpheyle bakmak gerekir" dedi.