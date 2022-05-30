Baklava üreticilerinden çağrı: Fıstık ithalatı serbest bırakılsın

Mehmet Hanifi GÜLEL

Kilosu 440 TL’nin üzerine çıkan baklavalık fıstık fiyatlarını protesto etmek ve stokçulukla mücadele için bir dizi eylem planı hazırladıklarını kaydeden Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, stokçulara karşı en az 2 aylığına fıstık ithalatının serbest bırakılmasını talep etti. Hazine ve Maliye Bakanlığıyla yaptıkları görüşmeler sonucunda ithalat izin için söz aldıklarını söyleyen Yıldırım, ithalatın serbest bırakılmasıyla fiyatlarda ciddi oranda düşüş beklediklerini ifade etti.

Bir ay içinde fıstık fiyatının 240 liradan 440 liraya kadar çıktığını ve tatlı sektörünün iş yapamaz hale geldiğini ifade eden Yıldırım, “Stokçuların bilinçli olarak yaptığı bu spekülasyon, başta baklava sektörü olmak üzere, dondurma, künefe, pasta, lokum, helva ve çikolata sektörüne çok ciddi zarar veriyor. Devletin bu gidişe dur diyerek sektörü sıkı denetlemesini ve 2 aylığına fıstık ithalatına izin verilmesini talep ediyoruz. Fıstıktaki fahiş artış son buluncaya kadar üyelerimize fıstıklı baklava üretmeme çağrısı yapıyoruz. Milli tatlımız baklavayı stokçulara kurban vermeyeceğiz” dedi.

“Rekolte iyi, stokçular fıstık topluyor”

Fıstıkta kayıt dışılığının çok yüksek olduğunu ve bazı stokçuların kendi aralarında alım- satım yaparak fiyatları spekülatif bir şekilde yükselttiğine dikkat çeken Yıldırım, “Rekolte iyi olmasına rağmen stokçular piyasadan fıstığı toplayıp fıstık bu sene yok diye piyasaya korku salıyor. Bu durum ülkemiz ekonomisine ve fıstığa dayalı üretim yapan tüm sektörlere nefes aldırmıyor. Aynı zamanda devletin büyük bir vergi kaybı ortaya çıkıyor. Sektörde denetleyici ve belirleyici mekanizmaların oluşmamasından dolayı, stokçuların piyasada başrol almasına neden oluyor” diye konuştu.

Çözüm olarak öncelikle fıstık için çiftçiye verilen desteğin araziye değil de, ürüne verilmesini, bunun neticesi olarak fıstığın tam olarak kayıt altına alınması olduğunu belirten Yıldırım, fıstığı bir yatırım aracı olarak gören alakasız kişiler tarafından alınıp satılmasının engellenmesi gerektiğini vurguladı. Lisanslı depoculuğu genişleterek çiftçilerin ürünlerini lisanslı depoya verilmesi için gerekli argümanların oluşturulmasına dikkat çeken Yıldırım, “Gaziantep’teki fıstık halindeki tüm firmaların kayıt altına alınması, kayıt dışı çalışan esnafın da kayıt altına alınmasını sektör olarak talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şeker fiyatlarındaki ciddi artış yüzünden geçtiğimiz günlerde yoğun çabalarıyla şeker ve şeker pancarı ithalatının önünü açtığını anlatan Yıldırım, “Karar sonrası şeker fiyatlarında gerilemeyi gözlemledik. Aynı kararın fıstık için de uygulanmasını ivedi bir şekilde talep ediyoruz. Stokçular fıstığı kara borsaya düşürerek millete boş baklava yedirmek istiyor. Boş baklava vatandaşa değil stokçu haramzadelere yakışır” şeklinde konuştu.

Baklava üretimi yüzde 30 düştü

Öte yandan girdi maliyetleri artmadan önce Türkiye’de günlük üretimin bin 450 tona kadar çıktığını belirten Yıldırım, şu an üretimde yüzde 30’a yakın düşüş yaşandığını belirtti. Bir kilo baklava maliyetinin yüzde 15’nin fıstığın oluşturduğunu kaydeden Yıldırım, yüzde 80 fıstık olan baklava çeşitlerinin de olduğunu aktardı.