Baklava ve kebaptan sonra sıra onda: İhracatı yarım milyar doları aştı

Baklava ve kebabıyla dünya çapında tanınan Türkiye, çikolatada da iddiasını artırıyor. Yılın ilk altı ayında çikolata ve kakao ürünlerinden 500 milyon 781 bin dolarlık ihracat geliri elde edilirken, sektör temsilcileri üretim kalitesi ve ham madde avantajıyla Türkiye'nin küresel çikolata pazarındaki payını daha da büyütebileceğini belirtiyor.

Ocak-haziran döneminde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü212 ülke ve serbest bölgeye 5 milyon 290 bin 36 ton ürün sattı. Türk hububatçılar, bu ihracat karşılığında 5 milyar 847 milyon 514 bin dolar gelir elde ederken en fazla ihraç edilen ürün ayçiçeği tohumundan sonra 500 milyon 781 bin dolarla çikolata ve kakao ürünleri oldu.

İTO Baklava, Pasta ve Şekerli Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Yıldırım, çikolata ve kakao ürünleri ihracatındaki artışta üretim kalitesi, pazarlama ve uluslararası fuarlara katılımın önemli rol oynadığını belirterek sektörün son yıllarda üretimin yanı sıra ambalaj ve paketlemede de geliştiğini ifade etti.

Dubai çikolatasında ham madde avantajı

Türkiye'nin Dubai çikolatası gibi ürünlerde de avantajlı olduğunu belirten Yıldırım, bunda Antep fıstığı ve kadayıf gibi ham maddelerin kalitesinin etkili olduğunu söyledi. Üretim ve pazarlama kabiliyetinin de bu avantajı desteklediğini ifade etti.

Çikolata ve kakao ürünleri ihracatı yapan firmaların büyük bölümünün İstanbul'da bulunduğunu aktaran Yıldırım, Gaziantep ve Adana'da da önemli üreticilerin faaliyet gösterdiğini belirtti. Üretim ve ihracattaki artışın kapasite yatırımlarını beraberinde getirebileceğini söyleyen Yıldırım, bunun istihdam ve katma değere de olumlu yansıyacağını ifade etti.

Hedef 'Türk çikolatası' algısını oluşturmak

Türkiye'nin gastronomide baklava ve kebapla güçlü bir bilinirliğe sahip olduğunu hatırlatan Yıldırım, çikolatanın da benzer şekilde öne çıkabileceğini söyledi.

İsviçre gibi ülkelerin çikolatada uzun yıllardır güçlü bir marka algısına sahip olduğuna dikkati çeken Yıldırım, Türkiye'nin de kalite ve pazarlamadaki gelişimini sürdürerek dünya pazarında kendine daha fazla yer açabileceğini belirtti. Yıldırım, "Bu ivme devam ederse dünyada 'Türk çikolatası' adını yerleştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.