Ramazan öncesi fiyat freni: Bakliyat ve kuruyemişte etiketler sabitlendi

Yaklaşan ramazan ayıyla birlikte kuru gıda toptancıları mercimek, pirinç, kuru fasulye gibi temel gıda maddelerinde, kuruyemiş toptancıları ise kaju, badem, kabuklu ceviz, hurma ve üzüm gibi ürünlerde fiyatlarını sabitlediklerini duyurdu.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, sabit fiyat uygulamasını Türkiye’de ilk kez 1994 yılı ramazan ayı öncesinde hayata geçirdiklerini, 1995'te de bu yaklaşımı sürdürdüklerini, 2001 ekonomik krizi döneminde fiyatlarını dondurduklarını ve sonraki yıllarda özellikle ramazan dönemlerinde bu uygulamayı istikrarlı biçimde devam ettirdiklerini söyledi.

Aldıkları bu kararın toplumsal bir sorumluluk sonucu olduğunu vurgulayan Reis, "Ramazan ayı, kuru gıda tüketiminin arttığı, aile sofralarının daha da önem kazandığı özel bir dönem. Geçtiğimiz yıl ramazan ayı sonuna kadar yaklaşık 80 gün boyunca sabit fiyat uyguladık." ifadelerini kullandı.

Mart sonuna kadar sabit fiyat uygulaması

Söz konusu sabit fiyat uygulaması ile tüketicilerin alım gücünü desteklemeyi ve piyasada dengeli bir fiyat ortamına katkı sunmayı amaçladıklarını dile getiren Reis,bu yıl atılan adımların daha kapsamlı olduğundan bahsetti.

Reis, bu yıl bir adım daha ileri giderek kasım ayı fiyatlarıyla mart ayı sonuna kadar sabit fiyat uygulamasına geçtiklerini belirterek, "Sadece mercimekte rekoltede bu yıl yüzde 30'un üzerinde bir kayıp olduğu için bu üründe aralık ayının fiyatları geçerli olacak. Vatandaşlarımızın alım gücünü desteklemek ve fiyat dengesini oturtabilmek için özellikle ramazan ayında bu durum devam ediyor. Tüm bunlara bağlı olarak 5 aylık bir fiyat sabitleme gerçekleştirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararın yansımalarına ilişkin değerlendirme yapan Reis, bu kararın planlama, tedarik, stok yönetimi ve disiplinli bir süreçle birlikte oluştuğunu söyledi.

Esnaflardan bakliyat ürünlerinde fiyatları sabitleme sözü

İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı (İGTOT) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz Karadağ, ramazan ayının huzur sükunet ve bereket içinde geçmesini temenni ederek, İstanbul Gıda Toptancıları olarak ramazana bir fırsat değil vatandaşlara en uygun şartlarda sofralarını nasıl uyguna getirmeleri için uğraştıklarını anlattı.

Karadağ, esnaftan İGTOT'un geçen yıl olduğu gibi bu ramazanda da fiyatları sabit tutacaklarına dair söz aldıklarını vurgulayarak, "Diğer aylardan farklı olmadan ve hatta en uygun şekilde vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışacağız. 4 ay önceki fiyatlarımızı araştırabilirsiniz. Birçok esnafımız şeffaf bir şekilde davranıyor. Ramazanın ortasında dahi bunları karşılaştırabilirsiniz." diye konuştu.

Esnafla yaptıkları görüşmelerde de fiyat istikrarı konusunda sözlerini ve teminatlarını aldıklarını dile getiren Karadağ, esnaftan yağ, pirinç, mercimek, un ve birçok bakliyat ürünlerinde fiyatları sabitleme sözlerini aldıklarını dile getirdi.

Karadağ, hurma fiyatlarına da değinerek, "Hurmaları geçen seneye göre daha uygun alıyoruz. Buna bağlı olarak ortalama 50-100 lira bu sene daha uyguna satıyoruz." dedi.

"En iyi hurmanın kilosu 900 lira"

AYTOP Gıda Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çobanoğlu da kaju, badem, kabuklu ceviz, hurma ve kuru üzüm gibi ürünlerde fiyatları sabitlediklerini, fiyatların genel olarak yükselmediğini dile getirdi.

Fındığın bu sene pahalı olduğunu ifade eden Çobanoğlu, "AYTOP Gıda Sitesi'nde esnafların birçoğu fiyatları ramazan ayı boyunca bayram da dahil olmak üzere sabitledi." diye konuştu.

Çobanoğlu, özellikle ramazan ayında iftar sofralarında en çok tüketilen ürünlerden biri olan hurma olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hurma fiyatları kalitesine göre değişiyor. En iyi hurmanın kilosu 900 lira, uygun fiyatlı hurma 100-150 lira arasında. Kudüs ve Medine hurması da 300 lira ile 650 lira arasında değişiyor. Ramazan ayında en çok ceviz, badem, kaju ve kuru üzüm tüketiliyor. Bayramda da çikolata fiyatlarında çok yükseliş beklemiyoruz."