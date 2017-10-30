Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nda ilk tren yola çıktı

30 Ekim 2017

Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracak "Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı"nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili katıldığı törenle yapıldı.

Hattın ilk seferinde Kazakistan'dan getirilen tahıl Azerbaycan'ın Alat İstasyonu'ndan Mersin Limanı'na taşınıyor.

Uzunluğu 838 kilometre olan yeni demiryolunun, 76 kilometresi Türkiye, 259 kilometresi Gürcistan ve 503 kilometresi ise Azerbaycan topraklarından geçiyor.

Hattın devreye girmesiyle Londra'dan Pekin'e kesintisiz demiryoluyla ulaşmak mümkün hale geldi. Hatla Çin'den yola çıkan yükün Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar Denizi ile Bakü Alat Limanı'na, oradan da Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması öngörülüyor. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu güzergahında taşınacak ürünler, Çin'den Avrupa'ya demiryoluyla 15 günde ulaşabilecek.

İlk etapta hatla yıllık 1 milyon yolcu ve 6 buçuk milyon ton yük taşınabilecek. Taşıma kapasitesinin 2034'e kadar 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yüke çıkartılması planlanıyor.

Erdoğan: Bu proje hepimizin ortak başarısı

Kaynak: AA