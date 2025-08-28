Artvin'e bal fiyatlandırma komisyonu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek başkanlığında toplandı.



Komisyon kestane balının taban fiyatını 2 bin 500 lira, çiçek balını 1500 lira, orman gülünü (Komar balı) 2 bin 200 lira, ıhlamur balını 1600 lira olarak belirledi.

İHA'nın haberine göre; komisyon ayrıca, kara kovan olarak üretilen tüm ürünlerde belirlenen taban fiyatlara yüzde 30 fiyat farkı uygulanacağını bildirildi.

Bal üretiminde yüzde 20 artış

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, burada yaptığı konuşmada, "İlimiz, Kafkas arı ırkının gen merkezi olması, 198'i endemik, 500'ü endemik olmayan nadir tür olmak üzere 2 bin 727 bitki türü ve kestane ormanlarıyla arıcılık ve bal üretiminde önemli bir yere sahiptir" dedi.

Akyürek, Artvin'in barındırdığı bitki çeşitliliği ile Türkiye'nin birinci şehri olduğunu belirterek geçen yıl kentte 1000 ton bal üretildiğini, bu yıl ise üretimde yüzde 20 artış olduğunu ifade etti.