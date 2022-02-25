Balcılar şeker ithalatı için özel izin istiyor

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA- Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP) Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, arıcılıkta ve balda yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla Türkiye genelinde arılı kovan eylemi yapacaklarını açıkladı.

Tarım sektöründeki sorunlarla ilgili bir grup gazeteci ile bir araya gelen Mustafa Sarıoğlu şeker arzına yaşanan sorunun giderilmesi için, Cumhurbaşkanlığına başvurarak şekerde özel ithalat izni istediklerini söyledi.

TÜRKŞEKER’in üye sayısı düşük olduğu halde TAHAP’a, Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’nden daha fazla şeker verdiğine yönelik iddiaları da cevaplayan Sarıoğlu, bunun doğru olmadığını bildirdi. TAHAP bünyesinde 1087 üye dernek olduğunu ve 47 bin 392 üye sayısına ulaştıkları bilgisini veren Mustafa Sarıoğlu, üyelerinin sahip olduğu arı kolonisi sayısının ise 3 milyon 347 bin olduğunu vurguladı.

Sektörde bir çok sorun bulunduğunu dile getiren Sarıoğlu, gerekirse 10 gün içinde tüm Türkiye’de şehir merkezlerinde arılı kovan eylemi yapacaklarını anlattı. Başta DDK olmak üzere ilgili kurumların denetim yapması gerektiğini söyleyen Sarıoğlu, sübvansiyonla aldığı şekeri üretici yerin esnafa, toptancıya veren birlikler olduğunu öne sürdü.

"Sahte balla mücadele yetersiz"

Sahte bal ile mücadelenin de yetersizliğinden yakınan Sarıoğlu, bu konuda Ankara Kontrol Laboratuvarı’na alınan ve test aşamasında olan cihazın faaliyete seçmesiyle sahteciliğin de önemli ölçüde engellenebileceğini bildirdi. Sarıoğlu, şu ana kadar, bal aromalı şurubun serbest bırakılmasına, ülkeye bal tozu getirilmesine, balda yapay fruktoz olan hindi bağı fruktozunun kullanılmasına sessiz kalındığını ifade etti.

Türkiye’de ilk kez kendisinin gündeme getirdiği kovan plakası uygulamasının aynı zamanda ilk gıda güvenliği projesi olma özelliği taşıdığını belirten Sarıoğlu, sofraya gelen balın hangi coğrafyada kim tarafından üretildiğinin tespit edilebildiğini anlattı.

Kuraklık sebebiyle pancarda verimliliğin düştüğünü ve şeker sıkıntısı olacağını öngördüklerini söyleyen Sarıoğlu, devlete yük olmayacak şekilde şeker ithalatı izni alabilmek için başvuruda bulunduklarını dile getirdi.

Mustafa Sarıoğlu, federasyon olarak gübre fiyatlarının düşürülmesi noktasında da çalışmaları olduğunu, hatta Tarım Kredi Kooperatifleri’nin satış fiyatının daha altında ürün temin edeceklerini söyledi.