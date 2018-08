Bali: Artık söylem değil, eylem zamanı

13 Ağustos 2018

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, TL'deki değer kaybına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bali, "Faiz konusunda artık iktisat biliminin kuralları uygulanmalı." çağrısında bulundu.

Bali, Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınınında yaptığı açıklamada, "Yaşadıklarımız hiçbir ekonomik teoriye uymuyor. Ciddi spekülatif ataklarla karşı karşıyayız. Bütçe açığının GSYH'ye oranı Türkiye'de şu an yüzde 2'yi biraz aşacak. Bu oran yıllarca yüzde 1.1 - 1.3 bandındaydı. Bunu AB ile, diğerleriyle kıyaslayın, harcamalarda bir miktar genişlemeye rağmen önemli bir mali disiplin göstergesidir. İkinci unsur kamu borç stokunun GSYH'ye oranı. Bu yüzde 28'lerdeydi, şimdi yüzde 30'lara gelmiş olabilir. Ama AB ile kıyaslayınca bunun 3 katı oranlara giden ülkeler var." dedi.

"Üstesinden geliriz"

Finans piyasalarındaki çalkantıya rağmen bankalarda hiçbir ciddi sorunun gözükmediğini vurgulayan Bali, "Bankacılık sisteminde açık pozisyon yok." diye konuştu.

"Her durumda almamız gereken ekonomik önlemler var, aksiyonlarımızı çabuk göstermeliyiz." ifadelerini kullanan Bali şöyle konuştu: "Kriz yönetme tecrübesi olan bir ülkeyiz, iyi bir koordinasyonla üstesinden geliriz. Şu an artık söylem değil, eylem zamanı. Faiz konusunda artık iktisat biliminin kuralları uygulanmalı. Gerektiği yerde her enstrüman kullanılmalıdır."

"Bilançomuzu iyi yöneterek üstesinden geleceğiz"

Bali, "Son hafta içerisinde bankamızdan mevduat çıkışı söz konusu değil. Döviz alım satımlarında da bizim hesaplarımızda çok özel bir durum yok." şeklinde konuştu.

Bali, "Kur seviyeleri buradan belli bir istikrara doğru gelişmezse, kredi artışı yapmamız pek mümkün olmaz." dedi ve ekledi: "Sermaye artışı öngörmüyoruz. Karlılıklarımızı, bilançomuzu iyi yöneterek bunun üstesinden geleceğiz."