Balık tezgahlarda ne zaman ucuzlayacak, vatandaş ne zaman ucuz balık yiyecek?

Ege’de balıkçılar av yasağının sona ermesiyle denizleye açılmaya başladı. Enez Limanı’ndan gece yarısı Saros Körfezi’ne açılan balıkçılar 24 saatlik bir çalışma sonrası ağlarını doldurarak limana dönüyor. Yeterli balık avlayamayanlar ise balık aramaya devam ediyor.

İHA'nın haberine göre; Saros Körfezi açıklarında balıkçılar en çok hamsi ve sardalya yakalıyor.

Yıllarını balıkçılık mesleğine veren Ferhat Kaya, 24-25 saat çalıştıklarını belirterek, "Uluslararası sularda çalışıyoruz. Allah bereket versin bir şeyler oldu. 390 kasa balıkla beraber döndük. Genelde biz hamsiye bakıyoruz. Fiyatlar şimdilik ucuz. Kasası bin 500 TL civarında. Aracılar olunca tezgahta şu an kilosu 500 TL. Bütün emeği veren biziz" dedi.

Balık fiyatları ne zaman düşecek?

Peki vatandaş ne zaman ucuz balık yiyebilecek? Tecrübeli balıkçılar bu soruya da yanıt verdi.

15 Nisan’a kadar denizde olacaklarını anlata Kaya, gelecek aylarda bolluğa bağlı olarak tezgahlarda fiyatların düşeceğini ifade etti.

Balıkçı Hamdi Korkmaz da şu sıralar hamsinin bol olduğunu belirterek, “Balıkçılık bu ay biraz zayıf olur. Allah'ın izni ile önümüzdeki 15 gün sonra balıkçılık açılır. Şimdilik masrafı alıyoruz. Vatandaş önümüzdeki ay inşallah ucuz balık yer. Balık tutan değil pazarcı kazanıyor" ifadelerini kullandı.