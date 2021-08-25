Balıkçılar yeni av sezonundan umutlu

Denizlerde av yasağı nisan ayında başlarken, balıkçı teknelerinde yeni av sezonuna az bir süre kala hareketli günler yaşanıyor.

Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı'nda demirleyen balıkçılar, kimi zaman sıcak hava kimi zaman da yağmura rağmen ağlarının onarım ve bakım işlemlerini sürdürüyor. İlmek ilmek işledikleri ağları düzenli şekilde toplayarak teknelerine yükleyen balıkçılar, yasakların sona ereceği 1 Eylül için gün sayıyor.

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, 2021-2022 av sezonu öncesinde balıkçıların hazırlıklarını artık tamamlamaya başladığını söyledi.

Hazırlıklarda teknelerin boya bakımının yanı sıra tamirat ve ağ onarımlarının yapıldığını ifade eden Mutlu, "Geçen yıllara göre av sezonları farklı oluyor. Her ne kadar bunlar bilimsel konular olsa da bizim gözlemlediğimiz kadarıyla avlanma tamamen iklimsel olaya dönüştü. Yani artık sıcaklıklar doğuya doğru kaymaya başladı. Tahmin ediyorum ki mevsimsel olarak bir aylık gibi oynama var. Onun için palamudu daha önce görmeyi beklesek de yeni görünmeye başladı. Şimdi istavrit için olta ile açılan balıkçıların avladıkları palamut var. Aşırı derecede görülen bir balık yok. Balıkçı umutludur, palamut ilginç bir balık. Hiç kendini göstermez çok iyi av olur, tam tersine çok görülür ama az av olur. Sıcaklıktan dolayı göçünü çok çabuk yapar. İbareler var, fena değil. ilerleyen günlerde daha da iyi olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.