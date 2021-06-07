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Balıkçılara verilecek müsilaj desteği belli oldu

Marmara Denizi'nde müsilajdan etkilenen balıkçılara, teknelerin büyüklüğüne göre 2 bin lira ile 2 bin 900 lira arasında destek verilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Marmara Denizi'nde müsilajdan etkilenen küçük balıkçı teknelerine verilecek desteklere ilişkin bilgi verdi.

Marmara'daki müsilajın, çok miktarda balıkçı ağının denizlerde kaybolmasına ya da çıkarılamamasına yol açtığına dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu ağların çıkarılması için çalışma yürüteceğiz.

Marmara'da küçük kıyı balıkçısına ödediğimiz destekleme miktarını 2 katına çıkardık.

Teknelerin büyüklüğüne göre 2 bin lira ile 2 bin 900 lira arasında destek vereceğiz.

Endüstriyel (büyük) balıkçılar için düşük faizli kredi ve borç erteleme çalışması yapıyoruz."

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