Balıkesir’de 42 sanayi tesisi törenle açıldı

Esra Sultan AZİZOĞLU / BALIKESİR

Balıkesir merkez ile Bandırma, Burhaniye, Dursunbey ve Gönen ilçelerinde 16’sı yeni fabrika olmak üzere toplamda 42 sanayi tesisinin toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 42 sanayi tesisinde toplamda 5 bin yeni istihdam öngörülüyor. 42 tesisin yanı sıra 5,4 milyar dolar ve 660 istihdam kapasitesine sahip, bu yıl 13 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Albayrak Özel Endüstri Bölgesi’nin açılışı da gerçekleştirildi.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde (BALOSB) kurulan ve açılışı gerçekleştirilen 16 fabrika şöyle:

HEG Gıda Ürünleri San. A.Ş, Betek Boya Kimya San. ve A.Ş, Savaşlar Tesisat Taah. ve Tic. Ltd. Şti, Şişeccam Elyafsan A.Ş, Madak Tarım Gıda Nakl. Turz. Tic. Ve San. Tic. Ltd. Şti, Nims Gıda San. ve Tic. A.Ş, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) Atık Su Arıtma Tesisi, Has Tavuk Gıda Tarım Hayv. San. ve Tic. A.Ş, Erdal Ticaret Tarım Mak. Petrol Ürünl. Nakl. İnş. Hayv. San. Tic. Ltd. Şti, Modena Ayakkabı Dayn. Tük. Malz. Deri Malz. Tekstil Paz. Tic. Ltd. Şti, Sarıbekir Ambalaj San. ve Tic. A.Ş, Balıkesir Orgabize Sanayi Bölgesi (BALOSB) Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (Mestem), Ot-Sa Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti, Romsan Tarım San. ve Dış Tic. A.Ş, Gençeller Zemin Market Yapı Malz. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti, T- Max Makine San. ve Tic. A.Ş

“Balıkesir’e 28 milyarlık yatırımın açılışı gerçekleştiriyoruz”

Tolu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir ve ilçelerindeki OSB’lerde yatırım bedeli 28 milyara yaklaşan 42 tesisin özel sektör kuruluşlarınca yapılarak üretime geçirildiğini belirtti. Yapılan tüm kamu ve özel sektör yatırımlarının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, “Yapılan yatırımları şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, özel sektör firmalarımızı tebrik ediyorum. Balıkesir’imizin, son 20 yılda nereden nereye geldiğini ifade edebilmek için kazandırdığımız eserleri de şöyle özetin özeti mahiyetinde sizlere hatırlatmak istiyorum. Son yirmi yılda Balıkesir'e toplam 50 lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 4 bin 448 yeni derslik kazandırdık. Şehrimize ikinci üniversitesi olarak Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda 8 bin 279 kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 37 adet spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta Balıkesir'e toplamda 2 339 yataklı, 32 hastaneyle birlikte 78 sağlık tesisi, sosyal yardımlarda Balıkesirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 4 milyar kaynak tahsis ettik. Biz vatandaşımızı sokakta bırakmadık. Her zaman yanında olduk. Bundan sonra da yanında olacağız.”

“Balıkesir’de 3 bin 900 konut inşa edeceğiz”

TOKİ kanalıyla Balıkesir’de toplam 11 bin 814 konut projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Erdoğan, sosyal konut projesinin ilk etabı olan 250 bin sosyal konut çerçevesinde Balıkesir'de 3 bin 900 konut inşa edeceklerini bildirdi. Erdoğan, projeye şu ana kadar Balıkesir’den 42 bin başvurunun yapıldığını açıkladı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ise 2 milyon metrekare alanda çalışmalarının sürdüğünü belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Şehrimize kazandıracağımız millet bahçelerinden Kızpınarı ve İvrindi’yi tamamladık. Savaştepe Sındırgı, Kepsut ve Havran'daki projelerin yapımına da devam ediyoruz. Ulaştırmada 2002 yılına kadar Balıkesir'e yani biz gelmeden önce Balıkesir'e yapılan neydi biliyor musunuz? 76 kilometre bölünmüş yol. Peki biz ne yaptık? Bu 76 kilometreyi biz 690 kilometreye çıkardık. Farkımız bu. İstanbul İzmir otoyolunun 106 kilometrelik kesimi nereden geçiyor, Balıkesir'den geçiyor. Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Bandırma, Balıkesir Manisa arasındaki demir yollarını modernize ederek elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Gökköy Lojistik Merkezi'ni kazandırdık. Balıkesir'i hızlı tren ağlarına bağlayacak olan Osmaneli, Bursa, Bandırma, Balıkesir hattının şu anda inşaatı sürüyor. Bildiğiniz üzere Balıkesir'de 2 tane havaalanımız var. Koca Seyit Havalimanı'mıza yıllık 3 milyon kapasiteli, Balıkesir Havalimanımıza ise yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli terminal binası yaptık. İnşa ettiğimiz baraj ve göletlerin yanı sıra 9 baraj ve 2 gölet daha inşa ediyoruz. Son 20 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 702 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 178 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Balıkesir ve ilçelerinde inşa ettiğimiz 58 adet dere ıslahı ile 43 yerleşim yeri ve 429 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Balıkesir için çiftçilerimize ise toplamda 4 milyar 600 bin lira tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide 4 yeni OSB, 1 teknopark ve 10 Ar-Ge merkezi kurduk. 244 dört bin doğalgaz abonesi bulunan Balıkesir ve 44 ilçesine doğalgaz sağladık. Önümüzdeki süreçte Ayvalık, Balya, Gömeç, Manyas ve Sındırgı'ya doğal gaz ağzı sağlamayı hedefliyoruz.”