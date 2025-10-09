BALKANTÜRKSİAD’da Kosova ve Türkiye arasında ekonomik iş birliği adımları atıldı

Kosova Esnaf Prizren Derneği Başkanı Varis Xhejlani ve beraberindeki heyet, BALKANTÜRKSİAD’ın davetlisi olarak Bursa’ya geldi. Heyet; Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, eğitim ve kültür alanlarındaki olası iş birlikleri ele alındı. Program, karşılıklı plaket takdimleriyle sona erdi.

Somut iş fırsatları masaya yatırıldı

Ziyaret kapsamında düzenlenen B2B (iş eşleştirme) etkinliğinde, Kosova ve Türkiye iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda, karşılıklı yatırım olanakları, ortak üretim fırsatları ve ihracat potansiyelleri değerlendirildi.

(İskender İskenderoğlu)

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu, konuşmasında Balkan ülkeleriyle kurulan güçlü ilişkilerin önemine dikkat çekerek, “Biz BALKANTÜRKSİAD olarak tüm Balkan ülkeleri için köprü görevi görüyoruz. Daha büyük ve güvenilir iş birlikleri içinde olalım” dedi.

“Kosova-Türkiye arasında güçlü bir gönül bağı var”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, iki ülke arasındaki tarihi dostluğa vurgu yaptı. “Prizren’e bakınca Bursa’yı görüyor, Bursa’ya bakınca Prizren’in sıcaklığını hissediyoruz” diyen Özen, BALKANTÜRKSİAD’ın hem ekonomik hem kültürel ilişkilerin gelişmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

(Varis Xhejlani)

“Bursa, Kosova’ya en yakın şehirlerden biri”

Kosova Esnaf Prizren Derneği Başkanı Varis Xhejlani, Bursa’nın üretim gücü ve girişimci ruhuyla Kosova için stratejik bir şehir olduğunu söyledi.

Xhejlani, Kosova’nın genç nüfusu, düşük vergi oranları ve Avrupa ile serbest ticaret anlaşmaları sayesinde Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. “Enerji, tarım, inşaat, teknoloji ve sağlık gibi birçok sektörde Türk yatırımcıları desteklemeye hazırız” dedi.

Bursa programı kapsamında heyet, RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya geldi. Görüşmede, Kosova ile Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi adına ortak projeler değerlendirildi.