Baltimore Limanı’nın mayıstan önce “açılması zor”

Emre ERGÜL

CNN Televizyonu’na konuşan ismi gizli bir yetkili, Baltimore Limanı’nın kapalı kalmasının küresel tedarik zincirini etkileyeceğine dikkat çekip, “Ancak mayıstan önce açılması zor” dedi.

Kaynak şöyle konuştu: “Gemi, köprünün ayaklarından birine vurup, yolun Patapsco Nehri’ne düşmesine neden oldu. Hızlı çözüm, iki ayak arasındaki enkazın kaldırıp, ticari gemilerin o aradan limana giriş ve çıkışını sağlamak. Enkazın kalanı sonra da temizlenir.

Ancak iki ayak arasındaki enkazı kaldırılması için gerekli teçhizatın bölgeye gelmesi 1 ay sürer. Çalışmalar anca sonra başlabilir. Bu da mayıstan önce olamayacağını gösteriyor.” Öte yandan Amerikan İnşaat Mühendisleri Derneği, Key Köprüsü’nün 47 yaşında olduğuna dikkat çekti: “ABD’de 617 bin köprü var.

Bunların 46 bin 100’ü ‘yaşlandı.’ Bunların da 17 bini tek vuruşta yıkılabilecek kadar kötü durumda.” Her 13 köprüden 1’inin alarm verdiğine dikkat çeken dernek, tüm köprülerin elden geçirilme maliyetinin de 125 milyar doları bulabileceğini belirtti.