Banco Santander 10 milyar Euro’luk hisse geri alım programını açıkladı

İspanya'nın varlık bakımından en büyük bankası Banco Santander, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 10 milyar euro değerinde hisse geri alımı yapacağını açıkladı. Dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından bu kararı alan banka, ilk etapta 1,59 milyar euroluk geri alım programına başlayacağını duyurdu.

Santander’in hisse geri alımı planı, UBS Group, Intesa Sanpaolo ve BNP Paribas gibi büyük Avrupa bankalarının benzer duyurular yapmasının hemen ardından geldi. Banka, düzenleyici otoritelerden gerekli izinleri aldığını belirtti.

Banka, 2025 yılı için kârlılık beklentilerini artırırken, genel gelirlerin istikrarlı seyredeceğini öngördüğünü açıkladı. Dördüncü çeyrekte Santander’in net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 3,265 milyar euroya ulaştı. Toplam gelir ise yüzde 10 yükselerek 16,03 milyar euroya çıktı. Net faiz geliri, bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,8 artarak 11,99 milyar euroya ulaştı.

Bu hisse geri alımı programıyla Santander, hissedarlarına doğrudan değer kazandırmayı hedeflerken, finansal istikrarını güçlendirme stratejisini sürdürüyor.