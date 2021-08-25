Bangladeş’ten Türkiye’ye yatırım çağrısı

Barış SEDEF / İSTANBUL

Bangladeş Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye’ye atanan yeni Büyükelçisi Mosud Mannan, İstanbul Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ömeroğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette iki ülke arasında ticaret hacmini artırmak adına neler yapılabileceğini konuştuklarını anlatan Ömeroğlu, “Ülkemiz ile Bangladeş arasında yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Bu rakamın önemli bir kısmı ise tekstil makineleri, gıda ve ambalaj tarafında yapılan dış satımdan geliyor. Ülkenin nüfusu ise 160 milyonu geçmiş durumda ve bu hacmin önemli bir kısmı ise gençlerden oluşuyor. Bölgedeki ticaret hacmini en az 5 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor.” dedi.

Bangladeş’teki yatırımların artmasına bağlı olarak Hindistan ve Myanmar ile yapılan ticaretin de artacağını kaydeden Ömeroğlu, ülkenin Güney Asya’da stratejik bir konumda yer aldığına vurgu yaptı.

Savunma sanayi alanındaki alımların tamamını Türkiye’den yapmak istediklerini dile getiren Mosud Mannan, bu alanda Türkiye’deki sanayicilere özel bir sanayi bölgesi kuracaklarını söyledi. Mannan, iki ülke arasında ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmak istediklerinin altını çizerek, “Tercihli tarife sitemine geçmeyi planlıyoruz. Bu konuda iki ülke bakanlıkları arasında görüşmeler sürüyor. Kısa ve orta vadede bu hedefin yakalayacağız.” ifadelerini kullandı.