Bank of America, Fed'in faiz indirimi için tahminini öne çekti!

Bank of America Global Research, yumuşayan işgücü piyasası belirtilerine atıfta bulunarak Federal Reserve'ün bir sonraki faiz indirimi tahminini aralıktan ekime çekti.

Wall Street'teki tek büyük aracı kurum olarak Fed'den bu yıl sadece 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha öngörürken, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi diğerleri Fed'in her iki yaklaşan toplantısında da indirim bekliyor.

BofA, Fed'in "aşırı gevşeme" riski olduğu konusunda uyardı.

Ekonomik verilerin açıklanması gecikti

Çarşamba günü başlayan ABD hükümet kapanması, Fed'in faiz indirimi için koşulların uygun olup olmadığını değerlendirmek için güvendiği temel ekonomik verilerin açıklanmasını aksattı.

Cuma günü yayınlanması planlanan aylık istihdam raporunun açıklanması hükümet kapanması nedeniyle ertelendi. Bu durum yatırımcıları soğuyan işgücü piyasasına işaret eden alternatif göstergeleri yorumlamaya ve faiz indirimi beklentilerini güçlendirmeye yöneltti.

BofA, istihdam verilerindeki yumuşak eğilimin, ekim toplantısından önce NFP raporunun mevcut olup olmadığına bakılmaksızın faiz indirimi için yeterince güçlü olduğunu söylüyor.

CME Group'un FedWatch aracına göre yatırımcılar, ekim ayında yüzde 98 olasılıkla 25 baz puanlık faiz indirimi ve aralıkta yüzde 90 olasılıkla benzer bir indirim daha fiyatlıyor.