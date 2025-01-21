Bank of America tahminini yayınladı! Türk bankaları için 2025 beklentileri olumlu

Bank of America (BofA) Securities, bugün yayımladığı raporda Türk bankalarına ilişkin 2025 yılı beklentilerinin olumlu olduğunu açıkladı. Banka, Türk bankalarına dair hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize ederken, mevcut tavsiyelerini değiştirmedi.

Raporda, Türk bankalarının geçtiğimiz yıl sergilediği güçlü performans, hisse başına kâr artışından ziyade risk primindeki iyileşmeden kaynaklandığı belirtilirken "Ancak faiz artışları ve makro ihtiyati önlemlerin beklenenden daha güçlü ve kalıcı olması, dönem boyunca kârlılığı sınırladı. 2025 yılı için her iki dünyanın da en iyisini yaşayacağımızı düşünüyoruz: Hem hisse başına kâr artışı hem de risk priminde sürekli bir iyileşme bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

"Bu süreç henüz yeni başlıyor"

BofA, Türk bankalarının yatırım görünümündeki belirsizliklerin büyük ölçüde geride kaldığını ifade ederek, "Uzun süredir beklenen faiz indirim döngüsü başladı. Bu durum, 10 yıllık tahvil faizlerinde hareketlenme yaratırken, fonlama maliyetlerini de düşürdü. Bu süreç henüz yeni başlıyor" açıklamasını yaptı.

Banka, bir ay önce %50 olarak öngördüğü politika faizinin 2026 sonunda %20’ye gerilemesini beklediğini belirtti. Ayrıca, "Enflasyon muhasebesinin ertelenmesi, yatırımcılar için potansiyel karmaşıklıkların önüne geçti. Kısa pozisyon yasağının kaldırılması da hisse senetlerinin likiditesi ve oynaklığı açısından olumlu bir gelişme oldu" değerlendirmesinde bulundu.

BofA, takip ettiği bankalar için hedef fiyatlarını ortalama %8 oranında artırırken, özel bankaları kamu bankalarına tercih etmeye devam ettiklerini vurguladı.