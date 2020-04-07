Bank of America: Türkiye, 2020'de yüzde 2,3 daralacak

07 Nisan 2020

Bank of America bugün yayınladığı raporda, global büyüme için 2020 yılı GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiklerini ve buna bağlı olarak Türk ekonomisi için büyüme tahminlerini de aşağı çektiklerini bildirdi.



Global ekonomi için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 0,3'ten yüzde -2,7'ye indirmiş olan BofA, Türk ekonomisi için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 2,5'ten -2,3'e düşürdü. Ancak Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini de yüzde 2,8'den 3,7'ye çıkardı.



Türkiye'nin bu yıl GSYH'nın yüzde 6'sı kadar bütçe açığı vermesini bekleyen BofA, TCMB'den 200 baz puan daha önden yüklemeli faiz indirimi beklediklerini de vurguladı.