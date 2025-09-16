Bank of America’dan kritik tahmin: Alüminyumda 3000 dolar senaryosu!

Küresel alüminyum fiyatları nadir görülen arz sıkışıklığı, yükselen talep ve ABD’nin ticaret tarifeleri nedeniyle hızla artıyor. Analistler, önümüzdeki aylarda piyasanın daha da daralabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

ABD’de gümrük vergisi etkisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın metal ithalatına uyguladığı yüzde 50’lik gümrük vergisi sonrası alüminyum primleri sert yükseldi.

Londra fiyatlarının üzerinde ABD teslimatı için uygulanan ek ücret olan Midwest primi bu yıl yüzde 177 artışla pound başına 70 sentin üzerine çıkarak son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

LME fiyatları da yükselişte

Financial Times’ın haberine göre; Londra Metal Borsası (LME) referans fiyatı da Nisan ayından bu yana yüzde 17 artış gösterdi.

UniCredit stratejisti Thomas Strobel, “ABD’nin artan ithalatı ve dünya çapında düşük stoklar bir darboğaza yol açabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Stoklar eriyor

Alüminyum stokları küresel ölçekte gerilemeye devam ediyor. LME depo stokları tüm zamanların en düşük seviyesine yaklaşırken, Şanghay Vadeli İşlem Borsası stokları Nisan’dan bu yana yarı yarıya azaldı.

Çin’in 2017’den bu yana sürdürdüğü yıllık 45 milyon ton üretim sınırı ve diğer ülkelerdeki sınırlı eritme kapasitesi, arz kısıtlarını daha da derinleştiriyor.

BofA’dan 2026 tahmini

Bank of America, 2026 yılına kadar piyasada fazladan açığın ortaya çıkabileceğini belirterek, alüminyum fiyatlarının ton başına 2.700 dolardan 3.000 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.

Avrupa da baskı altında

Marex’ten Alastair Munro ise, “Midwest primleri talep değil, gümrük vergileri nedeniyle yeniden fiyatlandırıldı. Avrupa da arz kaynaklı fiyat baskıları yaşıyor” ifadelerini kullandı.