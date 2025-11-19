Küresel yatırımcılar açıkladı: 2026'da en çok kazandıracak yatırım hangisi?

Bank of America’nın yaptığı ankete göre küresel yatırımcılar, Japon yeninin gelecek yıl diğer majör para birimlerini geride bırakarak güçlü bir yükseliş kaydedeceğini düşünüyor. Bu beklenti, yenin dolar karşısında son yılların en zayıf performansını gösterdiği bir dönemin ardından geliyor.

Üçte biri 'Japon yeni' dedi

Ankete katılan yaklaşık 170 portföy yöneticisinin neredeyse üçte biri, 2026’da en yüksek getiriyi sağlayacak varlık olarak Japon yenini seçti. Yen’in ardından altın ve dolar öne çıkarken, sterlin ise yalnızca yüzde 3 ile listenin en alt sıralarında yer aldı.

Sadece yüzde 1'lik artış göstermişti

Yen için ortaya konan iyimser tablo, para biriminin bu yılki zayıf seyrine kıyasla dikkat çekici. Yen, dolar karşısında sadece yüzde 1’lik bir artış yaşayarak G10 para birimleri arasında en düşük performansı göstermişti.

Altın zirve takibinde

Altın ise jeopolitik tansiyon, küresel ticaretteki riskler ve merkez bankalarının yüksek alımlarıyla yıl boyunca rekor seviyeleri test etti. Buna karşın Bloomberg Dolar Endeksi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarına dair belirsizliklerin etkisiyle bu yıl yüzde 7 gerileyerek 2017’den bu yana en kötü yıllık performansını kaydetti.