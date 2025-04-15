Bank of America’nın ilk çeyrek kârı beklentileri aştı

Bank of America’nın ilk çeyrek net kârı yüzde 11 artarak 7,4 milyar dolara ulaştı. Hisse başına kazanç yüzde 18 yükselişle 0,90 dolara çıkarak beklentileri aştı.

Banka aynı dönemde toplam gelirini de yıllık bazda yüzde 6 artırarak 27,4 milyar dolara taşıdı. Piyasa beklentisi 26,99 milyar dolar düzeyindeydi.

Ticaret ve ücret gelirleri güçlü performans gösterdi

Bank of America CEO’su Brian Moynihan, ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, net faiz gelirleri ve ücret gelirindeki artışa dikkat çekti. Satış ve ticaret gelirlerinde ise üst üste 12. çeyrekte de büyüme kaydedildiğini belirtti.

Moynihan, “Geçen yıl 0,76 dolar olan hisse başına kazancımızı bu yıl 0,90 dolara çıkararak güçlü bir çeyrek performansı sergiledik. Ticari müşterilerimiz iyi bir performans gösteriyor, tüketici harcamaları güçlü seyrini sürdürüyor ve kredi kalitesi sağlıklı bir şekilde korunuyor” ifadelerini kullandı.