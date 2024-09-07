'Banka dışı finans sektörü işlem hacmi 830 milyar TL'

Birol BOZKURT

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, sektörlerin dikkat çekici büyüme rakamlarını her yıl istikrarlı bir şekilde yakaladıklarını belirterek, “Banka dışı finans sektörünün önünü açacak ve finans sistemi içindeki konumunu güçlendirecek düzenlemelerin de devreye alınmasıyla ekonomiye sağlanacak katkının çok daha büyük olacağına eminiz” diye konuştu.

İstanbul Finans Merkezi’ndeki Vakıfbank Konferans Salonu’nda gerçekleşen FKB'nin seçimli 12. Olağan Genel Kurulu’na İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve üyeler katıldı.

Ali Emre Ballı, işlem hacminin 830 milyar lira, aktif toplamın 787 milyar lira, öz kaynak büyüklüğünün 147 milyar lira ve müşteri sayısının ise 6 milyona eriştiğini vurgulayarak, “Finansal kiralama sektöründe faaliyet konusu alacaklar %25 büyüyerek 203 milyar lira seviyesine ulaştı. Faktoring sektörü işlem hacmi, %64 büyüyerek 522 milyar lira oldu. Finansman sektörü aktif büyüklüğü %67 büyüyerek 164 milyar TL olarak gerçekleşti. Varlık yönetim şirketleri sektörü kuruluşundan itibaren devralınan portföy büyüklüğü 109 milyar lira oldu. Tasarruf finansman sektöründe ise toplam sözleşme tutarı 275 milyar liraya ulaştı” dedi.

“Ekonomi programlarına sektörlerimiz de dâhil edilmeli”

Mevcut potansiyelin farkında olduklarına ve bu oranlarla yetinmek istemediklerine dikkati çeken Ballı, “Banka dışı finansman alternatiflerinin stratejik önemi ve değerini tecrübe etmiş ekonomilere baktığımızda, içinde sigorta sektörü ve sermaye piyasalarının da yer aldığı banka dışı finans kesiminin toplam finans sektörü içinden aldığı payın %40’ların üzerine çıktığını görüyoruz. Bizde ise bu oran henüz %16’lar düzeyinde. Bu nedenle ihracata, ticarete ve yatırıma yönelik olarak oluşturulan Merkez Bankası, Eximbank, Kredi Garanti Fonu ve benzeri kamu kurumlarının kaynak tahsisine yönelik ekonomi programlarına sektörlerimizin de dâhil edilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.