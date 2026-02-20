Banka dışı finans sektöründe 3,8 trilyon liralık hacim

Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) temsil ettiği finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerinin toplam işlem hacmi 2025 yılında 3 trilyon 878 milyar liraya çıktı.

Birlikten yapılan duyuruda, söz konusu beş sektöre ilişkin 2025 yılı konsolide verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre, banka dışı finans sektörünün gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 6,5’e yükselirken, toplam işlem hacmi de 3 trilyon 878 milyar lira seviyesine ulaştı.

Beş sektörün toplam aktif büyüklüğü 1 trilyon 725 milyar lira, alacak tutarı 1 trilyon 224 milyar lira ve özkaynak büyüklüğü 343 milyar lira olarak kaydedildi. Müşteri sayısı 6 milyon 822 bine çıkarken, şirket sayısı 131, şube sayısı 1208 ve çalışan sayısı 19 bin 367 oldu.

Tasarruf finansman sektörü öne çıktı

2025’te faktoring sektörünün işlem hacmi yüzde 51,4 artarak 1 trilyon 875 milyar liraya yükseldi. Sektörün aktif toplamı ise yüzde 45 artışla 458 milyar lira olarak gerçekleşti.

Finansal kiralama tarafında işlem hacmi yüzde 69,6 artışla 309 milyar liraya, aktif büyüklük ise yüzde 60,3 yükselişle 536 milyar liraya çıktı.

Finansman şirketlerinin işlem hacmi yüzde 67,4 artarak 483 milyar liraya ulaşırken, aktif büyüklüğü yüzde 66,5 artışla 354 milyar lira oldu. Varlık yönetim şirketlerinin aktifleri de yüzde 63 artış göstererek 54,5 milyar liraya yükseldi.

Geçen yıl en güçlü büyüme performansı tasarruf finansman sektöründe görüldü. Sektörün işlem hacmi yüzde 261,8 artışla 1 trilyon 211 milyar liraya, aktif büyüklüğü ise yüzde 251 yükselişle 323 milyar liraya ulaştı. Bu tablo, tasarruf finansman modelinin finansal sistemdeki ağırlığının arttığına işaret etti.

“Büyümenin niteliğini güçlendiren bir yıl oldu”

FKB Başkanı Ali Emre Ballı, 2025 yılının banka dışı finans sektörü açısından hem ölçek hem de stratejik konum bakımından önemli bir döneme işaret ettiğini belirtti.

Ballı, “3,8 trilyon lirayı aşan işlem hacmimiz ve 1,7 trilyon liraya ulaşan aktif büyüklüğümüzle üretimden ticarete, KOBİ’lerden hane halkına kadar geniş bir kesimin finansmana erişimine katkı sağlamayı sürdürdük.” ifadelerini kullandı.

"Sektörün sermaye yapısı güçlendi"

Sektörün yalnızca hacimsel olarak değil, finansal sağlamlık açısından da güçlü bir performans ortaya koyduğunu vurgulayan Ballı, şöyle devam etti:

“Aktif büyüklüğümüzün 1,7 trilyon lira seviyesine ulaşması ve özkaynak büyüklüğümüzün 343 milyar liraya yaklaşması, sektörümüzün sermaye yapısını güçlendirdiğini gösteriyor. Finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerimiz; dijitalleşme yatırımları, risk yönetimi disiplini ve kamu otoriteleriyle kurdukları güçlü işbirliği sayesinde sürdürülebilir büyüme perspektifini korudu.”

Ballı, 2026’da da büyüme ivmesini sürdürürken kalite odaklı bir yaklaşım benimseyeceklerini belirterek, "2026 yılında da fonlama yapısının dengelenmesi, risk yönetimi disiplininin sürdürülmesi ve dijital verimliliğin artırılması sektörlerimiz açısından belirleyici olacak. Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat kapasitesi güçlendikçe biz de bu hareketliliği destekleyen finansal altyapıyı sağlamaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.