Banka dışı finans sektörünün ilk yarı aktif toplamı 125 milyar TL oldu

26 Ağustos 2020

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 2020 yılı ilk 6 aylık konsolide verilerini açıkladı.

Buna göre, bu yılın ilk yarısında müşteri sayısı yaklaşık 3 milyona ulaşan faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin aktif toplamı 125 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü ise 25 milyar TL olarak gerçekleşti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Aynur Eke, birlik olarak en büyük önceliklerinden birinin Ticaret Zinciri Finansmanı’nı KOBİ’lerin aktif şekilde kullanması olduğunu söyledi. FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal sonuçlarına ilişkin bilgi veren Eke, "2020 yılının ilk yarısında, finansal kiralama sektörümüzün alacakları 52 milyar TL seviyesine ulaştı. Sektörün aktif büyüklüğü de 63 milyar TL’yi geçmiş durumda. Faktoring sektörüne baktığımızda; işlem hacminin 60 milyar TL, alacaklarının ise 33 milyar TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü 36 milyar TL olup öz kaynakları ise 8,5 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti. Finansman şirketlerimizin işlem hacmi ilk çeyreğe oranla artış göstererek 10 milyar TL seviyesinde. Aktif büyüklüğü 25,5 milyar TL seviyelerinde, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2 milyon 875 bin, sektörün alacak büyüklüğü ise 21 milyar TL olarak gerçekleşti." dedi.

"KOBİ’lere desteğimizi sürdürüyoruz"

Birlik olarak temsil ettik her üç sektörün salgının da etkisiyle yaşanan ekonomik dalgalanmalardan geçmiş yıllara göre daha fazla etkilendiğini söyleyen Aynur Eke, ekonomik olarak zorlu geçen yıla rağmen birlik olarak temsil ettikleri finansal kiralama, faktoring ve finansman sektörlerini daha verimli hale getirmek ve ekonomiye verdikleri katkıyı artırmak üzere çalışmalara devam ettiklerini aktardı. Bu süreçte herkese görev düştüğünü ve bu yaklaşım ile özellikle KOBİ’lere sundukları finansman kaynağını artırmak adına çalışmalarının sürdüğünü belirten Eke, şunları kaydetti:

"KOBİ’lere sağladığımız destek ile ticaretin çarkları dönmeye devam ediyor. Reel sektöre daha faydalı olmak adına sektörlerimizle birlikte sık sık istişarelerde bulunuyoruz. Özellikle vurgulamak istiyorum ki; salgın dönemi ve sonrasında açıklanan ekonomik paketler, normalleşme döneminde bir çok KOBİ’yi sevindirdi. Ekonomi yönetimimizin ortaya koymuş olduğu bu çalışmalarla birlikte, sektörlerimizdeki iş hacimlerinde yaşanan artış, gelecek adına hepimizi umutlandırdı. 2020’nin ilk yarısında pandemi nedeniyle dengelenme süreci sekteye uğramış da olsa da, ikinci çeyrekte toparlanma var. Yılın ikinci yarısında ise beklediğimiz yasal düzenlemelerle birlikte sektörlerimizin ivme kazanacağını düşünüyorum. Söz konusu düzenlemeler sayesinde, Birliğimizin geliştirdiği finansmana erişim yöntemleriyle KOBİ’lerimize, dolayısıyla ülke ekonomimize kattığımız değeri daha da artıracağımıza inanıyorum. Türkiye her yıl büyümesine devam etmek durumunda. Banka dışı finans kesimi de bu büyümeyi desteklemek adına var gücüyle çalışıyor. Bizler her zaman şunu söylüyoruz; bankaların üzerindeki fonlama sorumluluğunu paylaşarak, reel sektöre sağladığımız desteği büyütebiliriz."

“Ticareti, üretimi desteklemek adına çalışmaya devam edeceğiz"

Banka dışı finans kesiminin üretime destek olmak istediğinin dile getiren Aynur Eke, “Birliğimiz çatısı altındaki sektörlerimiz reel sektöre sürdürülebilir büyüme için kaynak sağlamaya devam edecek. Birliğimizin geliştirdiği finansmana erişim yöntemleriyle KOBİ’lerimize, dolayısıyla ülke ekonomimize kattığımız değeri daha da artıracağımıza inanıyorum. FKB olarak üyelerimizin dijital dönüşüm yolundaki çabalarını yasal düzenleme taleplerini takip ediyor ve bu dönüşümün iş süreçlerini daha güvenli ve süratli hale getireceğini, reel kesimin finansmana erişimini kolaylaştıracağını görüyoruz." diye konuştu.

Dijital dönüşüm çerçevesinde finansmana erişimi kolaylaştırma amacıyla Avrupa’daki uygulamaları inceleyip Türkiye'ye uygun modeller geliştirdiklerini anlatan Eke, dijital platformlar üzerinden müşteriye finansman sağlanabilmesi durumunda hem yurt geneline ulaşma fırsatı olacağı hem de sektöre yeni oyuncuların katılacağı inancında olduklarını aktardı. Stratejilerilerini dijital dönüşüm üzerine kurduklarını kaydeden Eke, "FKB üyeleri olarak, çoğunluğunu KOBİ’lerin oluşturduğu Türkiye ekonomisinin can damarı olan sektörlere katma değer sunuyoruz. Bu bakımdan, hükümetimizin aldığı tedbirler kapsamında bankacılık dışı finans kesiminin de düzenlemelerde yer almasının, piyasada tedarik zincirinin kesintisiz devamı ve istihdamın artırılması için önemini vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Giresun’da zarar gören KOBİ’lere destek verilecek

Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu olarak 25 Ağustos 2020 tarihli toplantıda, Giresun’da yaşanan afet ve muhtelif sorunlar, bankacılık dışı finans hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konularını görüştüklerini söyleyen Aynur Eke, "Yönetim Kurulumuz, felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkânları olumsuz etkilenen bankacılık dışı finans müşterilerinin borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda FKB üye şirketlerine tavsiyede bulunulmasına karar verdik.” dedi.