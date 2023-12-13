Banka dışı finansta işlem hacmi yüzde 124 arttı

Finansal Kurumlar Birliği (FKB); Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman, Varlık Yönetim ve Tasarruf Finansman Şirketleri’nin 2023 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 9 aylık konsolide verilerini açıkladı. FKB’nin temsil ettiği beş sektörün 2023 yılı 9 aylık konsolide verilerine göre; İşlem hacmi 804 milyar TL, aktif toplamı 573 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 95 milyar TL, müşteri sayısı ise 6,1 milyon olarak gerçekleşti.

"Sektör payımız artıyor"

Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) temsil ettiği sektörlere yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı; “Bünyemizde bulunan beş sektörün toplam işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre, tasarruf finansman sektörümüzün toplam sözleşme tutarının da eklenmesiyle yüzde 124 büyüme göstererek 804 milyar TL’ye ulaştı.

Yine aynı dönemi kıyasladığımızda aktif büyüklüğümüzün yüzde 78,3 artarak 573 milyar TL’ye, öz kaynaklarımızın yüzde 88,8 artış ile 94,9 milyar TL’ye ulaştığını görüyoruz.

Finans sektörü içinde ise aktif büyüklüğümüz ile yüzde 2,6, öz kaynaklarımız ile yüzde 4,8 pay alıyoruz” diye konuştu. Ballı, FKB bünyesindeki sektörlere ilişkin ise şu verileri aktardı; “İlk 9 aylık verilerimize göre Faktoring sektörümüzün işlem hacmi geçen yılın Eylül ayına göre yüzde 113,6 artarak, 553,6 milyar TL’ye yükseldi.

Bu yükseliş birliğimiz sektörlerindeki en yüksek işlem hacmi artışı olarak dikkat çekti. Yine Finansman sektörümüzün işlem hacmi de kaydettiği yüzde 107,5’lik artış ile göze çarpıyor. Bu dikkat çeken ivme ile sektörün işlem hacmi 115 milyar 101 milyon TL’ye yükseldi.

Finansal Kiralama sektörümüzün aktif büyüklüğü de yine aynı dönemler kıyaslandığında yüzde 71,9 artarak yaklaşık 246 milyar TL’ye ulaştı. Finansal Kiralama sektörümüz geçen yılın aynı dönemine göre müşteri sayısını ise yüzde 9,6 artırdı. Varlık Yönetim sektörü şirketlerimizin aktif büyüklüğü de yüzde 85,8 yükselerek 14 milyar TL’ye ulaştı.

Tasarruf Finansman sektörümüz de öz kaynaklarındaki yüzde 155,3’lik artış ile sektörlerimiz arasındaki en yüksek büyümeyi kaydetti. Tasarruf Finansman sektörümüzdeki şirketlerimizin öz kaynaklarının toplamı 5 milyar 182 milyon TL’ye, 2023 yılı sözleşme tutarı ise 54 milyar TL’ye ulaştı.”