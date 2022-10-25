Banka genel müdürleri Bakan Nebati ile görüştü

Şebnem TURHAN

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün banka genel müdürleriyle bir araya geldi. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre toplantıya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben de katılırken Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun bulunmaması dikkat çekti.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre banka genel müdürleri menkul kıymet tutma zorunluluğu nedeniyle yaşadıkları sıkıntılara işaret ederken Bakan Nebati’ye ‘sistemik risk yaratıldığı’ uyarısında bulundu.

Konuya yakın kaynaklar banka genel müdürlerinin yüksek enflasyon ortamında düşük faizli Hazine kağıtlarını bilançoda tutmanın riskine dikkat çekti.

Banka genel müdürleri toplantıda TL mevduat çekmenin politika faizindeki indirimlerle daha da güçleştiğini dile getirirken kaynakların verdiği bilgiye göre KKM’nin faizinde de düşüş yaşandığı için yatırımcının mevduata geçmesinin beklenmediğini de kaydetti genel müdürler.