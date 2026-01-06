Banka ve aracı kurumlar beklentilerini açıkladı: TCMB faizi indirecek mi, yükseltecek mi? 

Aralık ayı için aylık enflasyon beklentisi yüzde 0,94, yıllık enflasyon tahmini ise yüzde 30,99 düzeyindeydi. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından banka ve aracı kurumlar, enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yaklaşan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik faiz beklentilerini paylaştı.

Matriks Haber tarafından banka ve aracı kurumların analizlerinden derlenen bilgilere göre, Aralık 2025 enflasyonunun yüzde 30,9 seviyesine gerilemesi ve çekirdek enflasyon göstergelerinde gözlenen iyileşme, TCMB’nin Ocak 2026 PPK toplantısında faiz indirimi için alan oluştuğu yönündeki görüşleri güçlendirdi.

Kurumların değerlendirmelerinde ortak olarak öne çıkan başlıklar arasında hizmet enflasyonundaki katılık, gıda fiyatlarındaki oynaklık ve enflasyon beklentilerinin kalıcı biçimde çıpalanma süreci yer aldı. Buna karşın, 2026 yılına yönelik enflasyon ve politika faizi tahminlerinin görece geniş bir bantta şekillendiği gözlendi.

Faiz beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan banka ve aracı kurumlardan 10’u, TCMB’nin Ocak 2025 toplantısında 150 baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklediklerini ifade etti. Bir kurum ise politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünü dile getirdi. Üç kurum da 3 Şubat’ta açıklanacak ocak ayı enflasyon verisi görülmeden faiz indirimi kararı alınmasının olası olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ekonomistlerin orta vadeli enflasyon beklentileri de şekillenmeye başladı. Buna göre, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,50 seviyesinde oluşurken, 2027 yıl sonu için tahminler yüzde 19,70’e işaret etti.

Analistler, önümüzdeki dönemde TCMB’nin para politikasında atacağı adımların, enflasyonun ana eğilimi ve beklentilerdeki iyileşmenin kalıcılığına bağlı olacağını vurguluyor.

Banka ve aracı kurumlardan enflasyon değerlendirmeleri

Akbank

Aralık enflasyonu beklentilere paralel gerçekleşirken dezenflasyon eğiliminin sürdüğü belirtiliyor. Ocak ayında 150 baz puanlık faiz indirimi mümkün görülürken, 2026 sonu enflasyon tahmini %25 seviyesinde korunuyor.

Albaraka Türk

2025 yıl sonu enflasyonunun TCMB hedefinin hafif altında gerçekleştiği ve dezenflasyon sürecinin devam ettiği belirtiliyor. 2026 yılında yönlendirilen fiyatlar, beklentilerdeki iyileşme ve arz yönlü politikaların dezenflasyona katkı sağlaması bekleniyor.

Alnus Yatırım

Aralık TÜFE verisinin ardından TCMB’nin Ocak PPK toplantısında faiz indirmesi beklenmezken, Mart ayında 150 baz puanlık bir indirim öngörülüyor. 2026 yılı sonunda politika faizinin %29,5 seviyesinde olması bekleniyor.

BBVA

BBVA, Ocak ayı için TCMB'nin 150 baz puanlık bir faiz indirimi alanı oluştuğunu belirtti. BBVA, 2025 yıl sonu enflasyonunun %30,9'a gerilediğine dikkat çekerek, Ocak ayı için 150 baz puanlık bir faiz indirimi alanı oluştuğunu belirtti. Ancak banka, hizmet sektöründeki katılık ve beklentilerdeki yukarı yönlü seyir nedeniyle "temkinli" olunması gerektiği konusunda uyardı.

Garanti BBVA Yatırım

Aylık manşet ve çekirdek enflasyonun tahminlerin altında kalması enflasyon görünümü açısından olumlu değerlendiriliyor. 2026 sonunda enflasyonun %25’e gerilemesi beklenirken, TCMB’nin 22 Ocak toplantısında faiz indirim miktarını verileri değerlendirerek belirleyeceği öngörülüyor.

Gedik Yatırım

Aralık ayında TÜFE beklentilerin altında gerçekleşirken çekirdek enflasyonda belirgin iyileşme kaydedildi. Bu görünüm altında TCMB’nin 22 Ocak toplantısında 150 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor.

ING

ING Bank, 2026 yılı enflasyonunun %22 seviyesinde gerçekleşmesini beklerken, risklerin belirgin şekilde yukarı yönlü olduğu değerlendirmesini yaptı. Rakamların TCMB'nin bu ay politika faizinde 150 baz puanlık bir indirime gitmesine zemin hazırlayabileceğini ancak devam eden enflasyon riskleri nedeniyle, Merkez Bankası'nın daha temkinli davranarak 100 baz puanlık bir faiz indirimiyle yetinmesinin de olası görüldüğünü ifade etti.

İnfo Yatırım

2025 yılı enflasyonu %30,89 olarak gerçekleşirken dezenflasyon sürecinin devam ettiği vurgulanıyor. Açıklanan veriler sonrası TCMB’den Ocak ayında 150 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor.

İş Yatırım

Manşet enflasyondaki olumlu sürpriz ve ana eğilim göstergelerindeki iyileşme TCMB’ye indirim alanı sağlıyor. 22 Ocak PPK toplantısında 150 baz puanlık faiz indirimi, 2026 sonunda ise politika faizinin %28 ve enflasyonun %24 seviyesinde olması öngörülüyor.

Kuveyt Türk Yatırım

Aralık enflasyonunun beklentilerle uyumlu ve piyasa konsensüsünün altında gerçekleşmesi sonrası piyasa tepkisinin sınırlı pozitif olacağı değerlendiriliyor. Bu görünüm altında TCMB’nin 22 Ocak toplantısında 150 baz puan indirerek %36,5’e çekmesi, 2026 sonunda ise enflasyonun %22,3’e, politika faizinin %28’e gerilemesi bekleniyor.

OYAK Yatırım

Aralık ayında enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla birlikte 2026 yıl sonu enflasyon tahmini %24,1 olarak güncellendi. TCMB’nin 22 Ocak toplantısında 150 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor.

Şeker Yatırım

2025 yılı %30,89 enflasyonla tamamlanırken dezenflasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiği belirtiliyor. Aralık verisi sonrası TCMB’nin Ocak toplantısında 150 baz puanlık faiz indirimi olası görülürken, 2026’nın ilk yarısında toplam 500-600 baz puan bandında bir indirim görülebileceği ifade ediliyor.