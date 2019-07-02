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Bankacı alacaktan, elektrikçi sermayeden vazgeçsin

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, Türkiye enerji sektörünün ödenemeyen ağır banka borçları nedeniyle yaşadığı tıkanmanın, sermayedarların öz sermayelerinden vazgeçmesi, bankaların da alacaklarının bir kısmından vazgeçmesi yoluyla aşılabileceğini ifade etti.

Bankacı alacaktan, elektrikçi sermayeden vazgeçsin
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