Bankacı sayısı yüzde 2 azaldı

07 Şubat 2020

Bankacılık sektöründe çalışan sayısı 2019 yılında bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 azalışla bir önceki yıla göre ise 3 bin 476 kişi mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam 188 bin 837 kişi oldu.

Türkiye Bankalar Birliği'nin açıkladığı verilere göre, bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51, erkek çalışan oranı ise yüzde 49 oldu. Açıklamada şöyle denildi:



"2019 yılı sonu itibariyle, çalışanların yüzde 78’i yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 8’i ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluşmaktadır. Bu oran orta öğretim için yüzde 13’tür. Şube Sayısı Aralık 2019 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının şube sayısı 10.199’dur.



Şube sayısı, bir önceki çeyreğe göre 90 adet, bir önceki yıla göre ise 255 adet azalmıştır.

Aralık 2019 dönemi itibariyle mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 298 olmuştur.



Şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi şube ve çalışan sayısını etkilemektedir.

2019 yılı Aralık ayı itibariyle, 100.000 kişiye düşen çalışan sayısı 2018 yılı sonuna göre 7 puan gerileyerek 227 olmuştur."