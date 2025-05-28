Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDKK) para transferleri işlemlerine düzenleme getireceği ve 'çift aşamalı doğrulama' sistemini devreye alacağı iddia ediliyordu.

İddialara göre, bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirecek para transferleri (Havale, EFT) için kullanıcılar, bankacılık uygulamalarına tanımlı telefonlarından girseler dahi, para transferi sırasında ek bir SMS onayı yapması gerekecekti.

Uygulamanın 1 Haziran 2025 itibarıyla başlaması bekleniyordu.

Bankacılar iddiaları yalanladı

Ancak bankacılık kaynakları havale ve EFT işlemleri için ortaya atılan bu iddiaları yalanladı.

CNBC-e'nin bankacılık kaynaklarından ediniği bilgiye göre; internet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan para transferlerinde SMS istenmesinin zorunlu olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

Konuyla ilgili ise bankalara herhangi bir düzenleme ya da talimat gönderilmediği belirtiliyor.