Bankacılar: Zamlarda bu yıl 'dezenflasyon' stratejisi izlendi

Hükümetin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği vergi ve fiyat artışlarını bu yıl sadece enflasyona etkisi olmayacak alanlara yönlendirdiğini dikkat çeken bankacılar, böylece hükümetin dezenflasyon sürecini desteklediğini söylediler.

Her yıl fiyatı kamu tarafından belirlenen ürünlere yapılan düzenli zamlar ya da vergi artışları enflasyon ve bütçe gelirleri üzerinde doğrudan artış yönlü etkiye sahip. Ancak 2021 yılı başındaki zamlarda ve vergi ayarlamalarında bu kez geçmiş yıllardan farklı bir strateji izleniyor.

Enflasyon sepeti üzerinde %5.71 ile en belirgin ağırlıklardan birine sahip olan sigarada vergi indirimine gidilirken enflasyon üzerinde belirgin etkisi olmayan alkollü içecekler ya da otoyol ücretlerinde vergi artışları %17-%26 gibi yüksek seviyelerde uygulanıyor.

Bu strateji bankacılara göre fiyatı kamu tarafından kontrol edilen ürünler kaynaklı enflasyonu ciddi şekilde sınırlayan bir

etki yaratıyor.

"Zamlar enflasyona etkisi olmayacak alanlara kaydı"

Reuters'a değerlendirmede bulunan bir bankanın Hazine masası işlemcisi, "Kamu yaptığı zamların enflasyona etkisi olmayacak alanlara kaydırdığını görüyoruz. Bu TCMB'nin dezenflasyon trendi için çok önemli. Örnek olarak enflasyonda ağırlığı çok yüksek olan sigarada vergi düşürülürken hiç ağırlığı olmayan alkol ve otoyollarda yüzde 20 civarı artışlar getirildi. Bu bütçeyi sınırlı etkileyerek dezenflasyonu destekleme anlamında etkili olabilir. Ne kadar sürdürüleceği önemli" dedi.

Bir başka bankacı da benzer şekilde hükümetin bugüne kadar 2021 için aldığı fiyat belirleme politikalarında sadece asgari ücretin enflasyona negatif etki edecek şekilde belirlediğine geri kalan alanlarda enflasyonun "tek belirleyici" olduğuna dikakt çekti.

Elektrik zammı enflasyonu 17 baz puan etkileyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 31 Aralık tarihli resmi gazetede yayımlanan tarifesine göre tüm tüketici gruplarının elektriğe ödediği fiyat %6'ya yakın oranlarda artırıldı. TÜFE içinde elektriğin %2.86 payı olduğu göz önüne alındığında, bu kanaldan enflasyona tamamı Ocak ayında olmak üzere 17 baz puan civarında doğrudan katkı bekleniyor. Geçen yıl elektirğe yaklaşık %32 zam yapılmıştı.

Doğalgaz fiyat artışından 2 baz puan etki bekleniyor

Doğalgaz iletimi yapan BOTAŞ da serbest tüketiciler ile konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatını, Aralık'ta geçerli olan tarifeye göre %1 artırdı. TÜFE içinde doğalgazın payı %1.81 seviyesinde bu kanaldan enflasyona tamamı Ocak ayında olmak üzere 2 baz puan civarındadoğrudan katkı bekleniyor.

Köprü ve otoyol zammından 4 baz puan gelebilir

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) de kendisi tarafından işletilen İstanbul Boğazı köprülerindeki geçiş ücretini yaklaşık %26 artırarak 10.5 liradan 13.5 liraya yükseltti.TÜFE Türkiye genelinde hesaplandığından ancak köprü ve otoyolların genel olarak İstanbul ya da büyükşehirler dışında olmamasından dolayı köprü ve otoyolların TÜFE'deki payı oldukça düşük. Bu kanaldan enflasyona sadece 4 baz puan doğrudan katkı bekleniyor.

Alkoldeki artış etkilemeyecek

Benzer şekilde alkollü içeceklerde ÖTV'ye dün %17 artışa gidilirken ilgili adımın enflasyona kayda değer bir etkisi beklenmiyor. Alkolün enflasyon sepeti üzerindeki payı %0.3 ile oldukça düşük düzeyde.

Enflasyonda yükseliş devam edecek

TCMB 675 baz puan faiz artışı ile politika faizini %17 seviyesine çekmişti. Bankacılar 2020 yılını %14.6 ile tamamlayan enflasyonun özellikle yılın ilk 3-4 ayında yükselişine devam edebileceğini ardından düşüşe geçeceğini bekliyorlar. Bu kapsamda fiyatı kamu tarafından kontol edilen ürünlerdeki artışların yılın kalanında nasıl şekilleneceği de piyasada takip ediliyor.