Bankacılık devi 5 bin 200 kişiyi işten çıkaracak!

Hollanda merkezli ABN Amro Bank, "daha verimli ve etkili" olmak için yürüttüğü yeniden yapılanma planları kapsamında, 2024 seviyelerine kıyasla 2028 yılına kadar toplam iş gücünde 5 bin 200 tam zamanlı çalışanlık net bir azalma planladığını açıkladı.

Banka, 2025 yılı başından bu yana 1.000'den fazla pozisyonda zaten indirime gitti.

'Belirsizlik yarattığının farkındayız'

ABN AMRO CEO'su Marguerite Berard, bankanın beş stratejik uzun vadeli hedefe odaklanan yeni bir strateji sunduğunu belirtti.

Berard, "Maliyet tabanımızdaki değişikliklerin, özellikle de çalışan sayısındaki azalmanın, çalışma arkadaşlarımız için belirsizlik yarattığının farkındayız. Etkilenen herkesi kapsamlı bir sosyal planla, maddi destek ve yeni fırsatlar bulmada yardım sağlayarak desteklemeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Bankanın 2028 hedefleri arasında 10 milyar Euro'nun üzerinde gelir ve en az yüzde 12 özsermaye getirisi yer alıyor.

ABN AMRO ayrıca, Alfam kredi işletmesini Rabobank'a satmak için anlaştığını da duyurdu.