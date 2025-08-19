Bankacılık devi hedefi değiştirdi! Altın fiyatları ne kadar olacak?
İsviçre merkezli bankacılı devi UBS, altın fiyatlarında hedefi yükseltti. UBS’e göre; ons altın 2026 sonunda 3 bin 600 dolar seviyesine çıkacak. Bankanın hedef yükseltmesinde gerekçe ETF’ler, merkez bankalarından gelen güçlü talep ve dolarizasyon karşıtı eğilimler…
Merkezi İsviçre’nin Zürih ile Basel kentlerinde bulunan çok uluslu yatırım bankası UBS, altın fiyatlarında hedef değiştirdi.
UBS, ABD makroekonomik riskleri ve güçlü yatırım talebi nedeniyle 2026 yıl sonu için belirlediği ons altın hedefini 3600 dolara çıkardı.
Bankanın Haziran 2026 için belirlediği tahmin ise 3700 dolar oldu.
Altın fiyatları neden artıyor?
Diğer taraftan banka, ETF’lerin, merkez bankalarının güçlü altın talebinin ve dolarizasyon karşıtı eğilimlerin altın fiyatlarının değerlenmesini sağlayacağını düşünüyor.
Banka; Fed’in olası politika gevşemeleri, trend altı büyüme ve ABD’deki yapışkan enflasyonla birlikte doların zayıflamasının altın fiyatlarını destekleyeceği görüşünde...
Ons altın saat 09.00 sıralarında serbest piyasada 3 bin 337 dolar seviyelerinde işlem görüyor.