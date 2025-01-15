Bankacılık devi JPMorgan'dan 2024'te rekor kâr!

JPMorgan, 2024 yılında kârını, 2023 yılındaki 49,6 milyar dolardan 58,5 milyar dolara yükseltti.

CEO Jamie Dimon, düşük işsizlik ve sağlıklı tüketici harcamalarına atıfta bulunarak "ABD ekonomisi dirençli oldu. İşletmeler ekonomi konusunda daha iyimser ve daha büyüme yanlısı bir gündem ve hükümet ile iş dünyası arasında gelişmiş işbirliği beklentileri onları cesaretlendiriyor" dedi.

JPMorgan 31 Aralık'ta sona eren dördüncü çeyrekte kârının 14 milyar dolar, 4,81 dolar olduğunu söyledi. Geçen yılın aynı döneminde kâr 9,3 milyar dolar ya da hisse başına 3,04 dolar olmuştu.

Dördüncü çeynrekte JPMorgan'ın yatırım bankacılığı geliri yüzde 46 artışla 2,6 milyar dolara yükseldi.

Wells Fargo'nun kârında yükseliş

ABD'nin dördüncü büyük bankası Wells Fargo'nun net kârı geçen yılın dördüncü çeyreğinde yatırım bankacılığı biriminin gelirlerinin artmasıyla yükseldi.

Wells Fargo dördüncü çeyrekte 5.08 milyar dolar, yani hisse başına 1.43 dolar net kâr açıkladı. Bankanın bir önceki yılın aynı dönemindeki kârı 3.45 milyar dolar, yani hisse başına 86 sentti.

Wells Fargo'nun yatırım bankacılığı gelirleri, bir önceki yıla göre çeyrek dönemde yüzde 59 artarak 725 milyon dolara yükseldi.