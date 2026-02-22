Bankacılık devi tarih ve rakam verip açıkladı: Altında ralli sürecek

Altının yıl başındaki keskin dalgalanmaları soru işaretleri yarattı. Yatırımcılar değerli metalin yükseliş ivmesini geri kazanıp kazanamayacağını merak ediyor. Ancak UBS analistleri önceki rallinin arkasındaki güçlerin hala geçerli olduğuna inanıyor.

Altının yıl başındaki keskin dalgalanmaları soru işaretleri yaratırken, yatırımcılar yükseliş ivmesini geri kazanıp kazanamayacağını merak ediyor. Analistler ise bu endişelere karşılık önceki ralliyi tetikleyen sebeplerin halen geçerli olduğuna inanıyor.

Altın ons başına 5 bin 594 dolar ile rekor seviyeye ulaştıktan bir gün sonra yüzde 9 düştü. 4 bin 400 dolara kadar da geriledi. Beklenmedik bu geri çekilme, yatırımcıları terdingin ederken UBS analistleri sarı metale ilişkin kritik tahminlerini paylaştı.

Fiyatların sert düşüş sonrası 5 bin doların altında istikrar kazandığını ve düşüşün alım fırsatı yarattığını belirten UBS analistleri, son çalkantının bir 'yeniden ayarlama' olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Banka spot fiyatların 2026'da hala yüzde 15 civarında yüksek olduğuna dikkat çekti.

Merkez bankaları alımları artıracak

Banka 4 bin 500-4 bin 800 dolar aralığını kritik olarak nitelendirirken, talebin güçlü olduğuna dair kanıtlara işaret ediyor.

Analistler, ABD'de bu yıl iki faiz indirimi daha beklendiğini, ayrıca merkez bankaları ve ETF'lerden gelen talebin güçlü kalmasının da altında destekleyici olduğunu vurguluyor. UBS merkez bankalarının 2025'te 863 metrik ton altın aldığını ve 2026'da alımların 950 tona ulaşacağını öngörüyor. ETF girişlerinin de 825 tona yükselmesi bekleniyor.

Banka volatilitenin geçmişteki orta dönem geri çekilmeleri yansıtabileceğini savunuyor. 1974 ve 2020'de fiyatlar düşmüştü. Ancak kısa süre sonra yükseliş trendini sürdürmüştü.

UBS altının 2026'da yükselebileceğinden emin

UBS altının 2026'da yükselebileceğinden emin konuşurken, yıl ortasında altının ons başına 6 bin 200 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor. Aralık ayında ise 5 bin 900 dolara konsolide olmasını bekliyor. Banka enflasyon ve jeopolitik risklere karşı koruma arayan yatırımcılara tavsiyede bulunurken portföyde "orta tek haneli yüzdelik bir tahsis" öneriyor.