Bankacılık devinde 2 bin 500 kişilik işten çıkarma: Üst yönetim de listede

Avustralya'nın dört büyük bankasından National Australia Bank (NAB), artan rekabet ve maliyet baskısı karşısında kapsamlı bir yeniden yapılanma kararı aldı. Banka, 20 Ekim'de duyurduğu plan kapsamında 2 bin 500'e kadar çalışanıyla yollarını ayırmayı hedefliyor. Toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sını etkileyecek küçülme yalnızca alt kadrolarla sınırlı kalmayacak; üst yönetim ve merkez birimlerinde de önemli değişiklikler yapılacak.

İlk 1.500 pozisyon yıl bitmeden kaldırılacak

NAB'ın açıkladığı takvime göre işten çıkarma planının ilk aşaması oldukça kısa bir sürede uygulanacak. 2026 yılı sona ermeden 1.500'e kadar pozisyonun kaldırılması, kalan azaltımların ise bankanın 2027 mali yılı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Toplam 2 bin 500 kişilik rakam, henüz gerçekleşmiş işten çıkarmaları değil, planlanan en yüksek personel azaltımını ifade ediyor.

Banka, yalnızca kadrolu çalışan sayısını düşürmekle yetinmeyecek. Danışmanlık şirketlerinden ve dışarıdan hizmet alınan yüklenicilerden yararlanma oranı da önemli ölçüde azaltılacak. Bu ikinci adım için henüz bir kişi sayısı paylaşılmadığından yeniden yapılanmanın toplam istihdam etkisi açıklanan 2 bin 500 pozisyonla sınırlı olmayabilir.

Üst yönetim ve merkez birimleri küçülüyor

İşten çıkarmaların ağırlıklı olarak bankanın merkez birimlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. NAB, farklı bölümlerde tekrarlanan görevleri azaltmayı, karar alma süreçlerini hızlandırmayı ve yönetim yapısını sadeleştirmeyi amaçlıyor. Üst düzey yönetici pozisyonlarında daha kapsamlı değişikliklere gidileceği de resmî açıklamada özellikle vurgulanıyor.

NAB Üst Yöneticisi Andrew Irvine, bankanın temel stratejisinin değişmediğini, ancak daha verimli bir organizasyon yapısına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Irvine, müşteriyle doğrudan temas kuran bankacılık pozisyonlarının önemli ölçüde etkilenmesini beklemediklerini ifade etti. Böylece küçülmenin özellikle yönetim, koordinasyon ve destek işlevlerinde yoğunlaşacağı anlaşılıyor.

Bankanın açıklamasında dikkat çeken diğer unsur teknolojik dönüşüm oldu. Hızlı teknolojik gelişmeler, artan müşteri beklentileri ve yoğunlaşan rekabet, yeniden yapılanmanın gerekçeleri arasında sayıldı. Ancak NAB, işten çıkarmaların doğrudan yapay zekâ kullanımından kaynaklandığını açıklamadı. Banka, serbest bırakılacak kaynakları ticari bankacılık, mevduat büyümesi, konut kredileri ve teknoloji yatırımlarına yönlendirmeyi planlıyor.

İşten çıkarmanın maliyeti 300 milyon Avustralya doları

Personel azaltımı bankanın kısa vadeli giderlerini de artıracak. NAB, yeniden yapılanma kapsamında 2027 mali yılında yaklaşık 300 milyon Avustralya doları tutarında vergi öncesi gider kaydetmeyi bekliyor. Bu tutar, çalışanların işten ayrılma ödemelerini, kurum içindeki farklı pozisyonlara yerleştirme süreçlerini ve organizasyon yapısının yeniden düzenlenmesini kapsıyor.

Bankanın 2025 ve 2026 mali yıllarının her birinde aynı nitelikteki giderleri yaklaşık 80 milyon Avustralya doları düzeyindeydi. Yeni açıklanan tutar, önceki yıllara kıyasla yeniden yapılanmanın çok daha geniş bir ölçeğe ulaşacağını gösteriyor. NAB'ın maliyetlerde nasıl bir tasarruf hedeflediği ve küçülmenin finansal sonuçlara etkisi ise henüz ayrıntılandırılmış değil.

Bu soruların yanıtı için 5 Kasım tarihi önem taşıyor. NAB, 2026 mali yılı sonuçlarını açıklarken 2027 dönemine ilişkin maliyet görünümünü de paylaşacağını bildirdi. Böylece işten çıkarmaların yaratacağı ilk giderin yanı sıra, bankanın daha sonraki yıllarda ne kadar tasarruf sağlamayı beklediği de netleşebilir.

Bir başka banka 3.500 kişiyi azaltma kararı almıştı

NAB'ın kararı Avustralya bankacılık sektöründeki istihdam daralmasının ilk örneği değil. Ülkenin bir diğer büyük bankası ANZ, Eylül 2025'te yaklaşık 3 bin 500 çalışanının işten ayrılmasını öngören kapsamlı bir program açıklamıştı. Banka ayrıca yaklaşık bin dış hizmet çalışanını etkileyen düzenlemelere gidileceğini duyurmuştu.

ANZ'nin planında da tekrarlanan görevlerin ortadan kaldırılması, yönetim süreçlerinin sadeleştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi öne çıkmıştı. NAB'ın şimdi benzer bir program başlatması, Avustralya'nın büyük bankalarının değişen rekabet koşullarına karşı organizasyonlarını küçültme yoluna gittiklerini gösteriyor. Her iki banka da müşteriyle doğrudan çalışan kadroları büyük ölçüde korumayı hedefliyor.

NAB'ın açıkladığı son plana çalışan temsilcilerinden de tepki geldi. Finans Sektörü Sendikası, özellikle yıl sonuna kadar 1.500 pozisyonun kaldırılmasının mevcut çalışanların iş yükünü artırabileceği ve kurum içindeki belirsizliği büyütebileceği uyarısında bulundu. Banka yönetimi ise etkilenecek personele yeniden görevlendirme, mesleki eğitim, kariyer geçiş desteği ve ilgili mevzuat çerçevesindeki tazminat haklarının sağlanacağını açıkladı.