Birleşik Krallık merkezli bir bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Standard Chartered, yıl başından bu yana yükseliş ivmesinin koruyan altın için çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Banka, fiyatlardaki keskin yükselişin ardından kısa vadeli bir konsolidasyon süreci beklendiğini belirterek, altını “core holding” (temel varlık) statüsüne çekti.

3 ay içinde 3 bin 100 dolar seviyelerine gerileyecek

Banka, 3 ay içinde ons altın fiyatının da 3 bin 100 dolar seviyelerine gerileyebileceğini öngördü.

Analistler ise durumu, güçlü rallilerin ardından gelen geçici duraklama olarak değerlendiriyor. 2022'den bu yana büyük alıcıların fiyat hassasiyetine bağlı olarak oluşan yatay hareketlerin benzer bir tablo çizdiğine dikkat çekiyor.

Önce düşüş sonra sıçrama

Ancak müşterilerini uyaran banka, uzun vadeli görünümde altının yine kazanç sağlayacağına işaret ediyor. Standard Chartered, Merkez bankalarının hız kazanan alım talepleri ile birlikte 6 ve 12 ay içinde ons fiyatının 3 bin 500 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.