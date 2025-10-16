Banakacılık devinden altın ve gümüş için yeni tahmin! Olağanüstü yükseliş sürecek

Avusturalya merkezli bankacılık devi ANZ Group, altının olağanüstü rallisinin yavaşlama belirtisi göstermediğine dikkat çekerek Fed’in faizleridüşürmesiyle fiyatların daha da yükseleceğini öngördü.

Altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı bir öngörüde bulunan ANZ analistleri, altında tahminleri 4 bin 400 dolar seviyesine çıkarırken Haziran 2026’ya kadar da 4 bin 600 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

Altının yükselişi, Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişeler, politik belirsizlik, ticaret tarifeleri, jeopolitik gerilimler ve artan borç yükü tarafından desteklenirken, Fed’in 2026 Mart ayına kadar dört kez 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Altında yükseliş devam edecek

Analistler, altının yükselişinin “yapısal faktörler tarafından desteklendiğini ve yüksek fiyatların muhtemelen sürdürüleceğini” belirtiyor.

Gümüş yeni zirveleri görecek

Banka son dönemde zirveyi gören gümüş fiyatlarının da 2026 ortasına kadar ons başına 57,50 dolara ulaşacağını öngördü.

Ancak analistler, Fed'in şahin bir tutum izlemesi ve ABD'nin ekonomik büyümeyi sürdürmesi durumunda, tahminlerin aşağı yönlü risk taşıdığını da vurguladı.