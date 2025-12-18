Bankacılık devinden altın ve gümüş mesajı: 2026'da yeni rekorlar yolda

Yeni raporunda altın tarafında olası geri çekilmelerin sınırlı kalacağını belirten ING, fiyatlardaki zayıflığın da yeni alımları tetikleyerek aşağı yönlü riskleri önemli ölçüde dengeleyeceğine dikkat çekti.

Banka, ons başına 66,50 doların üzerine çıkarak tarihi zirveye ulaşan gümüşte de güçlü ivmeye işaret ederek, gümüş destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) olan girişlerin sürdüğünü ve yatırımcı ilgisinin yüksek seyrini koruduğunu belirtti.

Güçlü talep fiyatları destekliyor

Değerli metallerde yükselişin 2026’da da devam edeceğini öngören banka, özellikle güneş enerjisi panelleri ve batarya teknolojilerinden kaynaklanan güçlü endüstriyel talep ile sürdürülebilir yatırımlara yönelik fon akışlarının, hem altın hem de gümüş fiyatlarını destekleyeceğini tahmin ediyor.