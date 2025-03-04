Bankacılık devinden büyük hata: Önce 81 trilyon dolar sonra 6 milyar dolar

Citigroup'ta bir banka çalışanı müşterinin hesap numarasını yanlışlıkla transfer edilecek tutar hanesine yazınca hesaba 6 milyar dolar aktarmış oldu.

Citigroup’un varlık yönetimi biriminde yaşanan dev hata işlem yapıldıktan bir gün sonra fark edildi.

81 trilyon dolarlık hata

Banka aynı ay içerisinde başka bir müşteriye de yanlışlıkla 81 trilyon dolar yatırmıştı.

Bankaya veya müşterimize hiçbir etkisi olmadı

Üst üste gelen dev transfer hataları dikkat çekerken, Citigroup'tan gelen açıklamada, "bu girdi hatasını derhal tespit edip düzelttik, bunun bankaya veya müşterimize hiçbir etkisi olmadı. Ayrıca, Citi'nin manuel süreçleri ortadan kaldırma ve kontrolleri otomatikleştirme yönündeki devam eden çabalarıyla tutarlı, gelişmiş önleyici tedbirler uyguladık" denildi.