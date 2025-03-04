Bankacılık devinden büyük hata: Önce 81 trilyon dolar sonra 6 milyar dolar
ABD merkezli bankacılık devi Citigroup'ta aynı ay içerisinde ikinci büyük transfer hatası yaşandı. Daha önce bir müşterinin hesabına 81 trilyon dolar aktaran banka, bu sefer de yanlışlıkla 6 milyar dolar aktardı.
Citigroup'ta bir banka çalışanı müşterinin hesap numarasını yanlışlıkla transfer edilecek tutar hanesine yazınca hesaba 6 milyar dolar aktarmış oldu.
Citigroup’un varlık yönetimi biriminde yaşanan dev hata işlem yapıldıktan bir gün sonra fark edildi.
81 trilyon dolarlık hata
Banka aynı ay içerisinde başka bir müşteriye de yanlışlıkla 81 trilyon dolar yatırmıştı.
Bankaya veya müşterimize hiçbir etkisi olmadı
Üst üste gelen dev transfer hataları dikkat çekerken, Citigroup'tan gelen açıklamada, "bu girdi hatasını derhal tespit edip düzelttik, bunun bankaya veya müşterimize hiçbir etkisi olmadı. Ayrıca, Citi'nin manuel süreçleri ortadan kaldırma ve kontrolleri otomatikleştirme yönündeki devam eden çabalarıyla tutarlı, gelişmiş önleyici tedbirler uyguladık" denildi.