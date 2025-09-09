Bankacılık devinden çarpıcı faiz ve dolar tahmini: TCMB'nin karar alma süreci zorlaşabilir

ING, Türkiye'de Ağustos ayındaki beklenenden yüksek enflasyon ile son dönemdeki siyasi ve kurumsal gelişmelerin birleşiminin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) karar alma sürecini zorlaştırabileceğini belirttir.

ING'nin değerlendirme raporunda, "Faiz indiriminin boyutunu belirlemede, oynaklığın kontrol altına alınması da kritik bir rol oynayacak olsa da, şu ana kadar oldukça sınırlı kalmıştır" denildi.

Faizde 200 baz puan indirim beklentisi

ING, bu hafta TCMB'nin faizi 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini, aralık ayında politika faizini yüzde 37'ye getirmesini öngörüyor.

"Yakın vadede yüksek reel faiz devam edecek"

Ağustos ayı enflasyon verilerinin, enflasyonla mücadelede devam eden zorlukları teyit ettiğini belirten Banka, 2025 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'ten yüzde 30'a revize etti. Raporda, "Politika faizi tahminine göre, bu durum yakın vadede yüksek reel faizin devam edeceği anlamına geliyor" görüşüne yer verildi.

GSYH büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

ING, iç talepteki dayanıklılığı göz önünde bulundurarak, 2025 yılı için tam yıllık GSYH büyüme tahminini önceki yüzde 2,7'den yüzde 3,3'e, 2026 yılı için ise yüzde 3,5'ten yüzde 4'e yükseltti.

Dolar/TL tahmini

Bankanın dolar/TL'de beklentisi ise bu yıl sonu için 45,00 olurken, gelecek yıl sonu için 53,00 olarak öngörüldü.

Raporda, "Döviz tarafında, Merkez Bankası, Türk lirasının reel değer kazanmasını, para birimine olan talebi artıran sıkı para politikası duruşunun doğal bir sonucu olarak değerlendiriyor. Bankaya göre, kısa vadede, yani aylık veya çeyreklik bazda istikrarlı bir değer artışı gözlemleyemeyebiliriz, ancak liranın daha uzun vadede kümülatif reel değer kazanması oldukça olası." denildi.