Bankacılık devinden dolara karşı Türk Lirası tavsiyesi

Enflasyonun hız kesmesi ve Merkez'in politikaları ile güçlenmeye başlayan Türk Lirası, TÜFE'ye göre reel değerde Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bank of America (BofA) stratejistleri de güçlü ABD verilerine karşın yüksek kaliteli gelişmekte olan piyasalarda carry trade işlemleri için kapının açık olduğuna işaret ederek 3 aylık vadeli işlemlerde dolar-euro sepetine karşı Türk lirasında alım tavsiye etti.

'Enflasyona göre reel faizlerin pozitif kalmasını bekliyoruz'

Bloomberg HT'nin haberine göre; Mikhail Liluashvili’nin dahil olduğu stratejistler yayımladıkları notta, “Hem beklenen hem de gerçekleşen enflasyona göre reel faizlerin pozitif kalmasını beklediğimiz için dolar/TL'nin vadeli kontratların altında kalmasını bekliyoruz; bu da potansiyel olarak tasarruf sahiplerinin döviz yerine Türk lirasını tercih etmesine yol açabilir” dediler.

Raporda “Pozisyon yapımız, daha güçlü bir doların olumsuz etkisini azaltmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda, daha zayıf bir dolar ortamındaki yükselişin daha düşük olduğu anlamına da geliyor” ifadeleri kullanıldı.

Yıl sonu enflasyon tahmini

BofA ekonomistleri Türkiye’de politika faizinin yıl sonunda yüzde 30, enflasyonun ise 2026’da yüzde 16’ya düşmeden önce 2025 yıl sonunda yüzde 25 olacağını öngörüyor.