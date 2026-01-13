Bankacılık devinden kadro azaltma kararı: Binlerce kişi işten çıkarılıyor

Son yıllarda yeniden yapılanma sürecine giren ABD'li bankacılık devi Citigroup, maliyetleri düşürmek ve karlılığı artırmak için 1000 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

2026 sonuna kadar toplam 20 bin pozisyonun kaldırılmasını öngören Citigroup'un 227 bin kişilik dev kadrosu daralmaya devam ederken, organizasyon yapısı da sadeleştiriliyor.

Sadeleşme ve yeniden yapılanma

Banka, performansının diğer ABD bankalarının gerisinde kalması nedeniyle sadeleşme ve israfın azaltılmasını kritik öncelik haline getirdi. 2021'de göreve gelen CEO Jane Fraser döneminde Citigroup, uluslararası perakende bankacılık faaliyetlerinin büyük bölümünden çıkma kararı alırken, temel iş kollarını da yeniden yapılandırdı.

Citigroup'tan yapılan açıklamada, işten çıkarmaların önümüzdeki dönemde de süreceği belirtilerek, "2026'da kadro azaltmaya devam edeceğiz. Bu değişiklikler, personel seviyelerimizin, konumlarımızın ve uzmanlık alanlarımızın mevcut iş ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasını sağlamak amacıyla yapılan ayarlamaları yansıtıyor" denildi.

Kadro 180 bine düşürülecek

Citigroup Mali İşler Direktörü Mark Mason, çalışan sayısının 2026 sonuna 180 bin seviyesine gerilemesini beklediklerini açıklarken Meksika'daki perakende bankacılık faaliyetlerinin halka arz sürecinde ayrılması ile 40 bin çalışan da dahil ediliyor.