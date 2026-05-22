Bankacılık devinden kritik uyarı: Dolarizasyon artarsa faiz artışı gelebilir

Siyaset gündemini sarsan mutlak butlan kararı sonrası, yatırımcılar Haziran 2023'ten bu yana uygulanan ekonomik istikrar ve dezenflasyon programının süreçten nasıl etkileneceğine odaklanırken, bankacılık devleri de TCMB'nin faiz artışına gidebileceğini öngördü.

HSBC'nin 22 Mayıs 2026 tarihli raporunda mevcut ekonomik programın henüz herhangi bir siyasi kısıtlamayla karşı karşıya olmadığına işaret edilirlirken, TCMB'nin mevcut reaksiyon fonksiyonuna sadık kalmasının beklendiği ifade edildi.

TCMB’nin geçmiş krizlerdeki refleksleri

TCMB, Mart 2025'teki siyasi gelişmeler ve Mart 2026'daki nükleer gerilim sonrası da döviz müdahalelerine ve likidite sıkılaştırma önlemlerine başvurmuş, bu adımların 2025 yılında yetersiz kalması üzerine Nisan ayı ortasında faiz artırımına gitmişti.

Mevcut tabloda ise petrol fiyatı şokunun ardından banka, yüzde 37 seviyesindeki ana politika faizine henüz dokunmadı; ancak yürütülen likidite operasyonları neticesinde bankalararası repo piyasası faizleri yüzde 40 seviyesine kadar yükseltildi.

Dolarizasyon eğilimi faiz artışı getirebilir

HSBC, TCMB verilerinin şubat sonundan bu yana şirketlerin döviz mevduatlarında sınırlı artışa, hanehalkı döviz mevduatlarında ise gerilemeye işaret ettiğine dikkati çekerek bu görünümün tersine dönmesi, yurt içi yerleşiklerin yeniden hızlı bir dolarizasyon eğilimine girmesi ya da yabancı yatırımcı çıkışlarının derinleşmesi durumunda faiz artışı beklediğini bildirdi.

Raporda, TCMB'nin altın-döviz ve TL-döviz swapları gibi rezerv artırıcı geleneksel olmayan araçları kullanma istekliliği göz önüne alındığında, görece düşük olan net döviz pozisyonunun bankanın piyasaya müdahale gücünü ölçmek için tek başına en doğru gösterge olmayabileceği de not edildi. Son olarak, 21 Mayıs'taki mahkeme haberinin ardından piyasadaki döviz satışlarının 6 milyar dolara ulaştığı belirtildi.