Bankacılık devinden 'Türk hisseleri' tahmini (BİM, Migros, Şok, Ford Otosan, Tofaş, THY, Arçelik)

New York merkezli yatırım bankası JPMorgan takip ettiği Türk şirketlerine ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu.

Pek çok şirketin büyümeyi sınırlı fiyat artışlarıyla dengelemeye çalışarak zorlu bir tüketici ortamını yönetmesini bekleyen JPMorgan, tüketici odaklı şirketlerin dezenflasyon ortamında istikrarlı marjları sürdürmekte zorlanacağını ve olası faiz indirimlerine rağmen yılın ilk yarısında sıkılaştırma baskılarının devam edeceğini düşünüyor.

BİM, Migros, Ford Otosan ve Tofaş gibi şirketlerde reel kazanç fırsatlarınının sınırlı olduğu tahminini paylaşan ABD’li bankacılık devi, anılan şirketlerinin değerlemelerine ilişkin ise şu yorumda bulundu:

* 10 yıllık ortalamalara göre yaklaşık yüzde 40 ve uluslararası emsallerine göre yüzde 30 iskonto sunan değerlemeler hâlâ düşük olduğu için değer fırsatlarının mevcut olduğuna inanıyoruz.

En iyi seçimler arasında...

Migros'u "ağırlığını artır"a yükselten JP Morgan ŞOK ve Coca Cola İçecek'i "Nötr"'e indirdi.

Banka, "En iyi seçimlerimiz arasında BİM, Migros, Ford Otosan ve Arçelik yer alıyor" değerlendirmesi yaptı.

JPMorgan, takip ettiği Arçelik için hedef fiyatı 243 lira, BİM için 985 lira, Coca-Cola İçecek için 79 lira, Ford Otosan için 2 bin 240 lira, Migros için 982 lira, Tofaş için 278 lira 80 kuruş ve Şok Marketler için 73 lira olara belirledi. Anılan şirket için hedef fiyatlarını Aralık 2026 olarak verdi. JPMorgan, THY için hedef fiyatını Aralık 2025 ve 494 lira olarak sürdürdü.