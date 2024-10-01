Bankacılık devleri Türkiye'ye geliyor! Deutsche Bank, JPMorgan, Standard Chartered, HSBC...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz günlerde New York'ta önemli temaslarda bulunmuşlardı. Bankalar, kredi derecelendirme kuruluşları ve yatırıcımlarla görüşen ikilinin ardından kritik bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü bankacılık devlerinin bu hafta Türkiye'ye geleceği öğrenildi.
Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Karahan geçtiğimiz günlerde New York'ta finans dünyasının önemli temsilcileri ile bir araya gelmişti.
İkili bu görüşmelerde Türkiye ekonomisine ilişkin önemli bilgiler verirken, izlenecek yol haritasını da anlattı. Toplantıların ardından açıklama yapan kuruluşlar pek peşe Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulundu.
Bankacılık devlerinden Türkiye'ye kritik ziyaret
Ekonomi yönetiminin bu temasları sonrası bankacılık devleri Deutsche Bank, JPMorgan, Standard Chartered ve HSBC'nin bu hafta Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi. Temsilcilerin ayrıca ekonomistlerle de görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.
S&P ve Moody's'te geliyor
Önümüzdeki hafta ise kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody's'in Türkiye ile ilgili farklı temaslarda bulunacağı ortaya çıktı.
New York'taki temaslar
Ekonomi yönetimi geçtiğimiz günlerde Goldman Sachs ve Citi genel merkezinde yabancı yatırımcılarla bir araya gelmiş, 2025'te enflasyonun yüzde 20'nin, cari açığın yüzde 2’nin ve bütçe açığının da yüzde 3’ün altına düşeceğini paylaşmışlardı.