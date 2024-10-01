Bankacılık devleri Türkiye'ye geliyor! Deutsche Bank, JPMorgan, Standard Chartered, HSBC...

Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Karahan geçtiğimiz günlerde New York'ta finans dünyasının önemli temsilcileri ile bir araya gelmişti.

İkili bu görüşmelerde Türkiye ekonomisine ilişkin önemli bilgiler verirken, izlenecek yol haritasını da anlattı. Toplantıların ardından açıklama yapan kuruluşlar pek peşe Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Bankacılık devlerinden Türkiye'ye kritik ziyaret

Ekonomi yönetiminin bu temasları sonrası bankacılık devleri Deutsche Bank, JPMorgan, Standard Chartered ve HSBC'nin bu hafta Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi. Temsilcilerin ayrıca ekonomistlerle de görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

S&P ve Moody's'te geliyor

Önümüzdeki hafta ise kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody's'in Türkiye ile ilgili farklı temaslarda bulunacağı ortaya çıktı.

New York'taki temaslar

Ekonomi yönetimi geçtiğimiz günlerde Goldman Sachs ve Citi genel merkezinde yabancı yatırımcılarla bir araya gelmiş, 2025'te enflasyonun yüzde 20'nin, cari açığın yüzde 2’nin ve bütçe açığının da yüzde 3’ün altına düşeceğini paylaşmışlardı.