Bankacılık devlerinden dikkat çeken TCMB öngörüsü... Haziranı işaret ettiler

Merkez Bankası dün 3. toplantısında da indirim kararı alırken Deutsche Bank ve Morgan Stanley'den Merkez'in indirim döngüsüne ilişkin çarpıcı öngörüler geldi.

Deutsche Bank, Merkez'in (TCMB) haziran ayında gevşemede frene basacağını belirtirken, Morgan Stanley de TCMB'nin nisanda faiz oranlarını 250 baz puan daha düşürmesini ve hazirandan itibaren indirim hızını azaltarak yıl sonunda yüzde 30,5'e indirmesini bekliyor.

'Faiz gevşeme hızı 150 baz puana inecek öngörüsü'

Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska tarafından TCMB'nin Mart toplantısı ardından servis edilen notta haziranda faiz gevşeme hızının 250 baz puandan 150 baz puana indirileceği öngörüldü. Notta gevşeme temposunun yılın geri kalanında da bu şekilde olacağı tahmin edildi.

Notta bankanın yıl sonu enflasyon beklentisinin de yüzde 28 olduğu belirtildi.

'PKK metni temkinli bir tona işaret ediyor'

Benzer şekilde Morgan Stanley de haziran'dan sonra gevşemede daha yavaş bir tempo öngördü. Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük'ün hazırladığı notta TCMB'nin karar metninin daha temkinli bir tona sahip olduğu Para Politikası Kurulu'nun gerekirse faiz indirimlerinin hızını azaltmaya hazır olduğu sinyalini verdiği belirtildi. Küçük, “Şubat enflasyonundaki aşağı yönlü sürprize rağmen PPK'nın kredi büyümesi ve iç talebe vurgu yapmasının daha temkinli bir tona işaret ettiğini düşünüyoruz” dedi.

Morgan Stanley, kredilerin ve iç talebin büyüme hızına yönelik yukarı yönlü riskleri göz önünde bulundurarak ve yurt için yerleşiklerin portföylerinde TL'nin tercih edilmeye devam etmesini desteklemek için TCMB'nin politika faizinin yüzde 40'a ulaşmasının ardından gevşeme hızını yavaşlatacağını öngördü.