Bankacılık devlerinden peş peşe kritik açıklamalar: TCMB bu yıl faizi düşürecek mi?

Dün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından bankacılık ve yatırım devleri HSBC, Deutsche Bank ve S&P, TCMB'nin faiz indirimine ilişkin önemli analizler yayımladı.

HSBC Global Research, "Türkiye'de Ekim ayı TÜFE'si, Enflasyonu etkileyen faktörler yavaşça değişiyor ancak momentum halen yüksek" başlıklı raporunda "Faizlerde indirim sürecinin 2025'ten önce başlamasını beklemiyoruz" dedi.

Faiz indirimi 2025'ten önce başlamayacak

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini değerlendiren HSBC, işlenmemiş gıdada yüzde 7 ve işlenmiş gıdada yüzde 2,2 oranındaki fiyat artışına dikkat çekerek, bu oranın enflasyonda en ciddi yukarı yönlü etkiyi yaptığını hatırlattı. Hizmet sektörü enflasyonunda yaşanan ılımlılaşmaya işaret eden HSBC, Eylül ayında yüzde 4,2 artan hizmet sektörü fiyatlarında bu oranının yüzde 3,5 seviyesine gerilemesine dikkat çekti.

HSBC, "TCMB'nin bu arka plan göz önüne alındığında faizlerde bir indirim sürecini 2025'ten önce başlatmasını beklemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yıl sonu enflasyon beklentisi

HSBC, 8 Kasımda, TCMB'nin 2024 sonu için yüzde 38 ve 2025 sonu için yüzde 14 seviyesinde bulunan enflasyon hedeflerini yukarı yönlü revize edeceğini öngördü. HSBC, yıl sonu için enflasyon beklentisini ise yüzde 44,5 ve önümüzdeki yıl için de yüzde 27,6 olarak açıkladı.

Deutsche Bank: Gevşeme 2025 Ocak ayında başlayacak

Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejisti Christian Wietoska tarafından hazırlanan raporda ise Türkiye için 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44'ten yüzde 45'e, 2025 beklentisi ise yüzde 25'ten yüzde 25,4 seviyesine yükseltildi.

Deutsche Bank da, Merkez'in 8 Kasım raporunda 2024 tahminini yüzde 44-45 seviyesine revize edeceğini öngördü. 2025 tahminini ise Orta Vadeli Program ile aynı düzeyde olan yüzde 17,5 seviyesinde açıklayacağını tahmin etti.

Raporda, son verilerin bu yıl faiz indirimi olasılığını düşürdüğü, parasal gevşemenin ancak ocak ayında temkinli adımlarla başlayabileceği belirtildi.

S&P: Sıkılaşma devam etmeli

S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill de, Türkiye’nin cari açığının çok sert bir şekilde daraldığını belirterek, “Bütün bunlar istikrar programı ve TCMB tarafından uygulanan sıkı para politikasının başarılı bir şekilde işe yaradığına işaret ediyor." dedi. Ancak en zor kısmın hala gelmediğini ifade eden Gill, enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmenin birkaç yıl süreceğini ve sıkı para politikasının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Enflasyonun 2027’den önce tek haneye inmesini beklemediklerini söyleyen Gill, “TCMB’nin gelecek yılın şubat ayından önce faiz indirimi yapmasını beklemiyoruz. Asgari ücret artış beklentimiz

Morgan Stanley: Aralık indirimi olasılığı zayıfladı

Ekim ayındaki enflasyon sürprizi, Morgan Stanley’e göre aralık ayında bir faiz indirimi ihtimalini azaltıyor. Morgan Stanley, yıllık enflasyon tahminini 2024 sonu için yüzde 43,5’ten yüzde 44’e yükseltirken, 2025 sonu için öngördüğü yüzde 25 seviyesini, Ocak 2025’te başlayacak kademeli faiz indirimleri şartıyla koruduğunu belirtti.

Morgan Stanley, hizmet enflasyonundaki iyileşme ve aylık enflasyon eğilimindeki düşüşe rağmen, TCMB'nin ihtiyatlı bir yaklaşım sergileyeceğini ve yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revizize edeceğini öngördü. Morgan Stanley, TCMB’nin 2024 sonu için tahmini yüzde 42’ye, 2025 sonu için ise yüzde 17-18’e güncelleyebileceğini belirtti.